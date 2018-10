Stiri pe aceeasi tema

- Accizele pentru anul viitor cresc alarmant atat la benzina și motorina, cat și la bere, vin, țigari, electricitate și GPL. Potrivit Codului Fiscal acciza la benzina, care este in prezent de 1.976 lei/1000 litri, va crește la 2.038 lei/1000 de litri, cu 3,15% mai mare decat in prezent. Similar, acciza…

- Chiar din prima zi a anului viitor, un nou val de scumpiri va lovi Romania. Carburantii, energia, tigarile si unele bauturi alcoolice se scumpesc ca urmare a indexarii cu rata inflatiei din luna septembrie. Aceste accize vor fi indexate cu 3,15%, adic rata inflației din luna septambrie. Specialiștii…

- Aceste accize vor fi indexate cu 3,15%, adic rata inflației din luna septambrie, potrivit antena3.ro. Citeste si Mugur Isarescu a participat la reuniunea Comisiei Nationale de fundamentare a Planului national de adoptare a monedei euro Specialiștii spun ca aceasta creștere se va reflecta…

- Un nou val de scumpiri va lovi Romania chiar din prima zi a anului viitor. Carburantii, energia, tigarile si unele bauturi alcoolice se scumpesc ca urmare a indexarii cu rata inflatiei din luna...

- Pretul carburantilor ar putea fi plafonat anul viitor, a anuntat ministrul Eugen Teodorovici. Finantele cauta acum, impreuna cu cei de la Consiliul Concurentei, o solutie pentru ca soferii sa nu mai fie afectati de cresterile constante de pret. Guvernul intentioneaza sa elimine supraacciza pe carburanti…

- Primaria Sfantu Gheorghe nu va majora anul viitor impozitele pe terenuri si cladiri, dar le va indexa cu rata inflatiei, a declarat pentru AGERPRES, viceprimarul Sztakics Eva. Potrivit acesteia, cetatenii municipiului vor plati, ca si in acest an, impozite diferentiate in functie de facilitatile si…

- Prețul la petrol pe piața europeana a atins cel mai inalt nivel din ultimii 4 ani de 81,92 USD/Baril. Cea ce inseamna ca prețul mediu al unui baril de petrol pe piața internaționala lunar va crește de la 72,5 USD din luna august la nu mai puțin de 79 USD luna septembrie, scrie pe blogul sau economistul…

- ♦ Jumatate din primele 20 de companii cu cele mai mari marje de castig din FMCG imbuteliaza sucuri, apa sau bauturi alcoolice ♦ Daca la capitolul cel mai mare profit, topul este condus de producatorul tigarilor Kent, in ceea ce priveste marjele conduc detasat jucatorii din bauturi ♦ Primele trei companii…