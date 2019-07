Stiri pe aceeasi tema

- Soferii care pleaca din Bucuresti spre statiunile de pe litoral vor gasi la benzinariile de pe Autostrada Soarelui carburanti mai scumpi decat in orase, iar diferenta pentru un plin depaseste 10 lei, potrivit preturilor analizate de AGERPRES cu ajutorul Monitorului Preturilor pentru Carburanti, aplicatie…

- Echipele de interventie rapida ale CNAIR actioneaza luni pe Autostrada Soarelui, unde un rost de dilatatie a ridicat doua dale, din cauza caldurii, informeaza CNAIR, conform Agerpres. Potrivit estimarilor CNAIR, interventia va dura pana la ora 14:00. Zona a fost semnalizata corespunzator si a fost…

- Un accident rutier a avut loc vineri dimineața pe Autostrada Soarelui, fiind implicate cinci mașini. Trei persoane au fost ranite. Traficul rutier a fost restrictionat temporar pe sensul catre Constanta. Masinile sunt directionate pe banda de urgenta. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al…

- Eduard Colison In totala contradicție cu discursul sau clasic, care este de obicei plat, fostul premier Dacian Cioloș a avut duminica, 12 mai, la Timișoara, o ieșire care ar putea fi caracterizata drept violenta la adresa președintelui Klaus Iohannis. ”Președintele țarii trebuie sa iși asume decizii.…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, nu va fi rejudecat in procesul in care a fost achitat definitiv de un complet nelegal constituit pentru ca procurorii DNA nu au formulat contestație in anulare. Deși a fost achitat de un complet nelegal al ICCJ, format din cinci judecatori, Orban nu va fi rejudecat, pentru…

- Ofițeri ai Direcției Generale Anticorupție (DGA) incearca sa o șantajeze pe Carmen Dan, ministru al afacerilor interne, in incercarea de a-și proteja șeful, pe Catalin Ionița, acuzat de plagiat. Dezvaluirea a fost facuta de jurnalistul Alexandru Cautiș, pe blogul sau. Acesta cere public intervenția…

- Deputatul USR, Stanciu Viziteu, membru in Comisia SRI nu și-a inșușit raportul adoptat de Comisie in ceea ce privește relația SRI-ANI și incriminarea fostului director SRI, George Maior. Viziteu face opinie separata și arata ca raportul este „superficial, nedocumentat și nu conține nicio proba factuala”.…