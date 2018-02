Carburant pentru farfurii zburatoare!

Stiri pe aceeasi tema

- Lee Webb lucre ca barman in Țara Galilor și iși dorea foarte mult un copil și a aflat ca iubita sa este insarcinata. Cu toate acestea, tanara l-a inșelat, iar copilul nu era al lui. „Stiu ca existau neintelegeri intre cei doi. Iubita lui suferea de anxietate, iar el incerca sa o ajute.…

- Peste 63.400 de tigari de contrabanda au fost descoperite de politistii de frontiera din Iasi in trenul accelerat care circula pe relatia Chisinau-Bucuresti, ascunse in locuri special amenajate in instalatia de aer conditionat. Potrivit Politiei de Frontiera, joi seara, in baza unor informatii, a fost…

- O iapa a fost furata in urma cu o saptamana din localitatea Draganesti, de langa Brezoi, judetul Valcea. In disperare de cauza, dupa ce au alertat Politia din localitate si din judetele invecinate, proprietarii s-au hotarat sa creeze si o pagina de Facebook in care sa posteze semnalmentele si poze cu…

- In capitala pe alocuri suprafața carosabila este acoperita cu ghețuș. Flux majorat de transport la aceasta ora se stabilește:Sectorul BUIUCANI:V.Lupu direcția spre str.C Stere;intersecția cu sens giratoriu strazilor:C.Ieșilor-I.Creanga-Ștefan cel Mare;M.

- Elizabeth Hawley, ziarista experta a expedițiilor montane din Nepal, a murit la Kathmandu, vineri, la ora 2:30, la CIWEC Clinic Travel Medicine Center din Kathmandu, unde a fost internata saptamana trecuta.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, miercuri seara, ca presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a ”rostit cuvinte de calde”, exprimandu-si disponibilitatea pentru a se intalni cu oficiali europeni si a discuta in detaliu despre legile Justitiei.

- Simona Halep a revenit in Romania, luni dimineata, in jurul orei 11:00, dupa finala pierduta la Australian Open, in fata danezei Caroline Wozniacki. Extrem de grabita, fostul numar 1 mondial i-a anuntat pe jurnalisti ca va raspunde doar la trei intrebari. "Trebuie sa fac niste teste, sa…

- Scoala online Udacity ofera primele diplome in ingineria masinilor zburatoare. Co-fondatorul scolii, Sebastian Thurn, considera ca programul poate ajuta la rezolvarea problemei lipsei de ingineri calificati pentru a proiecta vehiculele viitorului.

- Accident extrem de grav provocat de un militar care s-a urcat baut la volan. Doua persoane, dintre care și un angajat ISU, au fost ranite in Ramnicu Valcea dupa ce militarul a lovit din plin un...

- Flux majorat de transport la aceasta ora se stabilește:· str.Calea Moșilor direcția spre str.Ismail;· str.Ismail (pod) direcția spre str.Calea Basarabiei;· intersecția cu sens giratoriu TUTUN CTC;· str.Miorița direcția spre str.

- Echipa feminina de handbal CSU Neptun Constanta disputa astazi meciul din etapa a 17 a a doua din retur a Diviziei A, intalnind in deplasare CSA Steaua Bucuresti. Partida va incepe la ora 15.00 si va fi gazduita de sala "Irisldquo; din capitala. Antrenata de Ionut Puscasu si Lacramioara Ilie, CSU Neptun…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, duminica seara, ca nu ia în calcul o posibila candidatura a sa la alegerile prezidentiale, ea punctând ca nu va renunta la functia de edil chiar daca i-ar cere acest lucru presedintele partidului sau partidul. Firea…

- Cu termometre care afisau -68 grade Celsius în Iacutia, Siberia s-a confruntat joi cu un val de frig extrem cu doar câteva ore înaintea Bobotezei pe rit vechi, ocazie cu care - în mod traditional - milioane de rusi plonjeaza în apa înghetata, informeaza AFP.…

- Comandamentul de iarna a anuntat, în aceasta dimineata, ca ninsorile si vântul au provocat probleme în mai multe judete, însa situatia este sub control.

- Tragedie uriasa luni dimineata, pe soseaua dintre Chisinau si Bender. Cinci persoane, printre care si un copil, au murit, iar doua sunt grav ranite. Comunicatul Politiei din Moldova: „Grav accident rutier în urma caruia au decedat cinci persoane, printre care si…

- Astrofizicianul Mayank Vahia si colegii sai din cadrul Institutului Cercetarilor Fundamentale Tata din India au descoperit o pictura veche de 5.000 de ani ce pare a fi prima consemnare a aparitiei unei supernove.

- Trei persoane au fost ranite usor, fiind transportate la spital, in urma unui accident rutier produs sambata dupa-amiaza in zona Sema Parc din Capitala si in care au fost implicate trei masini. Traficul se desfasoara cu dificultate pe doua benzi.

- Tarifele de parcare din zona centrala au fost majorate foarte mult fața de anul trecut. Practic s-a trecut la dublarea acestor tarife, comparativ cu cele platite în 2017. S-a facut o consultare publica, o simpla formalitate, dar decizia era luata de anul…

- Prima zodie care iși va gasi marea dragoste pana la sfarșitul lunii este BALANȚA. Nativii nascuți in balanța sunt persoane echilibrate, dar și visatoare. Deși nu-și asculta mereu inima, acum o vor face și se vor lasa purtați de sentimente dupa mult timp. Citeste si Zodiile care isi intalnesc…

- Decolmatarea canalului DA¢mboviAa, BucureAYti, va A®ncepe A®n 8 ianuarie, cu aEzimpact vizual AYi mai ales olfactiv extrem de negativ pentru riverani AYi trecAƒtori, din cauza descompunerii algelor AYi scoiciloraE, aratAƒ un comunicat transmis vineri de AdministraAia NaAionalAƒ Apele RomA¢ne - ANAR.

- Ioan Niculae, patronul de la Astra Giurgiu, le-a spus angajatilor de la club sa-l trimita pe Alex Ionita, vedeta echipei, la formatia secunda. De ce? Atacantul mai are contract cu cu Astra pâna la finalul anului în curs, dar refuza prelungirea acordului.

- Un barbat a cazut victima propriei neglijente, in prima zi a anului 2018. El circula pe Calea Lugojului, pe bicicleta, in jurul orei 6, fara sa poarte vesta reflectorizanta. Soferul unui autoturism, care se indrepta spre Timisoara, dinspre Remetea Mare, nu a observat biciclistul la timp, lovindu-l.…

- Cascada Niagara sta sa inghete de tot din cauza temperaturilor extrem de scazute, de minus 30 de grade Celsius. Meteorologii spun ca daca frigul ramane la fel de intens, caderea de apa se va opri in ianuarie.

- Un val de frig extrem se mentine in nordul Statelor Unite si in Canada, unde a nins abundent in zilele precedente. In statul american Minnesota temperaturile au coborit la -38 de grade, intr-o localitate autoproclamata „congelatorul tarii”. In unele zone din Canada este mai frig decit la Polul Nord,…

- Cum se circula la frontiera in perioada sarbatorilor de iarna Foto: Politia de frontiera. Dupa ce au petrecut Craciunul în familie, cu daruri si mese pline, multi români au ales alte destinatii pentru noaptea dintre ani. Tentati de pachetele turistice atractive, multi dintre ei…

- La fața locului s-au deplasat de urgența mai multe echipaje de poliție dar și o ambulanța, care l-a preluat pe barbat și l-a transportat la Spitalul Municipal Dej. Deoarece ranile suferite au fost extrem de grave, dupa ce a primit ingrijiri la Dej a fost transferat la un spital din Cluj-Napoca.…

- Ajutor extrem de important pentru toti fermierii. Guvernul a luat o decizie extrem de importanta. Cultivatorii de tomate in spații protejate vor beneficia și in 2018 de schema de ajutor de minimis prevazuta pentru acest sector in Programul de Guvernare. Guvernul a aprobat in ședința de astazi, printr-o…

- Trenul de pe cursa Chisinau - Odesa va circula mai des. Potrivit unui comunicat de presa emis de CFM, in perioada 22 decembrie și pana pe 19 ianuarie 2018, trenul va circula de trei ori pe saptamana, in zilele de vineri, sambata și duminica.

- Cateva mii de persoane i-au adus un ultim omagiu regelui Mihai, vineri, pana la pranz, in cea de-a doua zi de doliu national. Imbracati in haine cernite si tinand in maini lumanari si buchete de flori, oamenii au venit sa isi ia ramas bun de la fostul suveran.

- Polițiștii de la Infotrafic au anunțat, in aceasta dimineața, care sunt drumurile blocate și cele cu restricții in trafic. Mai mult, polițiștii aunța ca, pe mai multe artere din țara se circula in condișții de ceața. Așadar, mare grija șoferi!

- Polițistul din Suceava, care a fost atacat și taiat in timpul unor percheziții, a ramas paralizat pe partea stanga, insa medicii sunt optimiști și spera sa se poata recupera dupa șase luni de exerciții zilnice.

- Fostul presedinte georgian Mihail Saakasvili a intrat in greva foamei pentru a protesta fata de arestarea sa de catre autoritatile ucrainene care il acuza ca ar fi pus la cale o lovitura de stat cu sprijinul Rusiei, au anuntat sambata avocatul si sustinatorii sai, relateaza AFP si Xinhua, potrivit…

- Daniela Gyorfi nu a dus-o intotdeauna pe roze, ba dimpotriva, a trait in mare saracie, dupa cum a afirmat chiar ea. Daniela Gyorfi, care are o relație de ani de zile cu george tal, este considerata una dintre cele mai non-conformiste vedete de pe scena muzicala din țara noastra. daniela Gyorfi, care…

- Tramvaiul lui Moș Craciun va circula prin Cluj-Napoca. ”Spre bucuria copiilor, începând cu data de 6 decembrie, tramvaiul lui Mos Craciun este prezent pe strazile orasului Cluj-Napoca. Copiii sunt invitati sa compuna scrisoarea catre Mos Craciun…

- Ovidiu Lazar este, fara doar si poate, unul dintre cei mai ravniti burlaci ai Pitestiului. Acesta este vanat de toate domnisoarele frumoase, iar fiul importantului afacerist, Benone Lazar, este si el extrem de atent la alegerile pe care le face, dar un lucru este sigur. De fiecare data tine mortis…

- Pentru a doua runda de vânzare care a avut loc marți, 28 noiembrie, organizatorii au anunțat ca vor fi disponibile doar 5.000 de abonamente, însa datorita interesului foarte mare din partea fanilor, reprezentanții Untold au hotarât sa suplimenteze numarul acestora. Dorința…

- In aceasta zi Sanda Ladosi a fost ridicata impreuna cu sotul sau de catre procurorii DIICOT, acuzati fiind de frauda. Avocatul sau a facut primele declaratii in emisiunea „Rai da Buni”, de pe Antena Stars.

- La Brasov ninge de aproape 24 de ore si se circula in conditii de iarna. Din cauza zapezii mai multi copaci s-au parbusit, iar in localitatea Hurez si la Prejmer au fost rupte firele de alimentare cu energie electrica.

- Sfaturi extrem de importante ale specialistilor pentru barbatii care vor sa aiba copii sanatosi. Ce trebuie sa manance acestia? Alimentatia unui barbat inainte de a concepe un copil influenteaza sanatatea acestuia, arata un studiu extrem de important.Cercetatorii subliniaza ca nu doar alimentatia…

- Facturile ne „ucid", asa ca încercam mereu sa gasim metode de a economisi bani. Becurile clasice au fost înlocuite de becuri eco-friendly care economisesc energie electrica. Cu toate acestea Agentia pentru Protectia Mediului din Statele Unite a emis un protocol despre…

- De cand a devenit mama, Andreea Balan și-a schimbat prioritațile, și, așa cum era firesc, pe primul loc o pune pe fiica ei, Ella. Totuși, deși alte mamici prefera sa lase bebelușii fie in grija bunicilor, fie a bonelor atunci cand vor sa se relaxeze cateva zile, Andreea Balan pleaca in toate vacanțele…

- In timp ce Germania este tara autostrazilor si Franta este vestita pentru peisajele de care te poti bucura intr-o situatie extrem de bine gestionata in ceea ce priveste traficul auto, romanii nu se pot lauda cu niciuna dintre performante, iar acest lucru ii face probabil sa circule extrem de putin cu…

- Celebrele autobuze etajate din Londra vor circula in curand pe baza unui biocarburant special, ce va fi obținut parțial prin reciclarea zațului de cafea, cu scopul de a reduce emisiile de gaze și poluarea atmosferica, scrie digi24.ro.

- In fruntea coloanei de manifestanti se afla Costel Alexe si consilierii judeteni. Traficul pe strazile Anastasie Panu si Palat se desfasoara cu dificultate, pe fondul mitingului organizat de PNL in favoarea motiunii de cenzura.

- Din pacate infecțiile tractului urinar pot fi extrem de dureroase, pe langa senzația deranjanta de a merge la baie incontinuu,de multe ori fara a urina, motiv pentru care ar trebui sa acorzi o atenție deosebita sanatații tale. Daca nu vrei sa apelezi la celebrele antibiotice, care de altfel sunt…

- Gogonelele sunt probabil unul dintre produsele pe care multi romani si le-ar dori pe masa. Gustul usor picant merge de minune cu friptura de orice fel, dar si cu o serie de mancaruri de post, cum ar fi cartofii sau fasolea batuta. Ti s-a intamplat insa sa mananci gogonele prea tari, care sunt greu de…

- "Intr-adevar este o revoluție, indiscutabil, insa o revoluție pentru care Romania este jucata și lasata in seama hazardului. (...) Au facut multe erori și cel mai grav este ca joaca la ruleta Romania prin masuri extrem de imprudente, cum sunt cele cu reducerea taxei pe venit de la 16% la 10%. Poate…