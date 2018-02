Cărbunele, prima sursă de generare de energie!

Pe fondul temperaturilor foarte scazute din aceste zile, se inregistreaza o producție de energie electrica record ce se apropie de 11.000 MW și un consum de energie pe masura, de peste 9.500 MW putere orara. In aceasta dimineața, ora 9.39, producția de energie electrica a Romaniei era de 10.947 MW, potrivit datelor Transelectrica. Daca ieri energia eoliana era pe primul loc in mixul energetic și Romania a fost exportator net de energie electrica, pe fondul unei productii mari, astazi carbunele este prima sursa de generare de energie, urmat de hidro și eolian. Și pretul energiei… Citeste articolul mai departe pe gorj-domino.ro…

Sursa articol si foto: gorj-domino.ro

