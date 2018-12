Cărbunele le suflă în ceafă eolienelor Turbinele eoliene generau 23,5% din totalul productiei nationale, saptamana trecuta, fiind pe primul loc in topul surselor de energie electrica, in timp ce exporturile tarii se apropiau de 600 de MW, potrivit datelor privind starea sistemului energetic national, postate in timp real pe site-ul Transelectrica. Productia de energie din turbinele eoliene era saptamana trecuta, miercuri, … Articolul Carbunele le sufla in ceafa eolienelor apare prima data in GorjDomino - cotidian local! . Citeste articolul mai departe pe gorj-domino.ro…

Sursa articol: gorj-domino.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Joi 29 noiembrie, centralele eoliene asigurau un sfert din producția de energie din sistemul energetic. Cu 2370 MW, eolienele erau lider de producție la ora pranzului, potrivit datelor Transelectrica....

- Turbinele eoliene generau 23,5% din totalul productiei nationale, miercuri dimineata la ora 11:30, fiind pe primul loc in topul surselor de energie electrica, in timp ce exporturile tarii se apropiau de 600 de MW, potrivit datelor privind starea sistemului energetic national, postate in timp real pe…

- Pretul energiei electrice pe piata spot a bursei de specialitate OPCOM a ajuns la o medie de 373 lei pe MWh pentru energia cu livrare marti, 27 noiembrie, nivelul fiind aproape cu 62% mai mare comparativ cu ziua de 1 noiembrie, cand media a fost de de 230 de lei pe MWh, potrivit datelor postate pe site-ul…

- In jur de 150 de tone de gunoi se afla depozitate iar pe platforma stației de sortare a municipiului Motru. Deși Garda de Mediu a fost in control, saptamana trecuta, comisarii au considerat focarul de infecție drept ,,in regula”, nepunand deloc problema ca munții de gunoi cresc iar transportarea deșeurilor…

- Dosarul „Mafia permiselor” din Gorj inca se afla in lucru la DNA Craiova, deși de la momentul inregistrarii sale au trecut șase ani, iar unii dintre faptuitori au fost condamnați definitiv de ceva vreme, dupa ce procurorii au disjuns cauzele care priveau faptele comise de medici și instructorii auto…

- Incepand cu aceasta luna viata pacientilor din Spitalul Judetean din Targu-Jiu va fi una mai usoara! Consiliul Judetean a alocat fonduri pentru ca spitalul sa poata beneficia de un sistem nou care le permite bolnavilor sa cheme cadrele medicale la pat prin apasarea unui buton. Deseori, bolnavii din…

- Parlamentari de Gorj, șeful Companiei Romarm, ministrul Economiei si primarul Constantin Bobaru au purtat discutii, saptamana trecuta, la Bucuresti, despre viitorul Uzinei Mecanice Sadu. Deputatul Mihai Weber este optimist ca activitatea fabricii de armament de la Bumbesti-Jiu va continua. Ba mai mult,…

- La data de 3 octombrie a.c., polițiști din cadrul Postului de Poliție Danciulești, impreuna cu un lucrator din cadrul O.S. Hurezani, au surprins in flagrant un barbat de 34 de ani, din comuna Danciulești, in timp ce taia si incarca intr-un tractor 7 arbori, cu diametrele la cioata intre 15 si 35 cm, …