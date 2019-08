Cărbunele, la vânzare pe internet Producția de carbune din Valea Jiului este la un minim istoric, insa afacerile cu huila inca merg mai departe. In timp ce minerii celor patru unitați miniere din cadrul Complexului Energetic Hunedoara abia mai produc undeva la 1100-1200 de tone de carbune pe zi, cantitați care nu ajung nici macar pentru funcționarea zilnica a unei singure termocentrale, sunt persoane care inca fac afaceri cu huila. Pe internet abunda anunțurile in care sunt vanduți sacii cu carbune. Prețurile, pe piața neagra, variaza intre 9 și 18 lei pe sac. In anunț, vinzatorul spune ca sunt “excelenți pentru: centrale… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

