Caravana TIFF, între 2 și 4 august la Arad Opt filme vor ajunge la Cinematograful Arta, urmand a fi proiectate atat in interiorul, cat și in exteriorul acestuia. Weekendul incepe vineri, 2 august, de la ora 19:30, cu lungmetrajul de debut al regizorului ungar Balazs Lengyel, satira de excepție „Lajko: țigan in cosmos / Lajko: Cigany az urben”, cu Tamas Keresztes și Tibor Palffy in distribuție. Filmul pornește de la ideea cum ca primul om care s-a intors in viața din spațiu nu a fost Yuri Gagarin, ci Lajko Serban, un pilot țigan din Ungaria, devenit unul dintre cele mai bine pastrate secrete ale Razboiului Rece. Seara se incheie cu o… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

