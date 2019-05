Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc luni pe DN1, la iesire din localitatea Codlea. Un bolid s a rasturnat in sant. In urma evenimentului au rezultat doua victime constiente, transmite Ciprian Streja, purtatorul de cuvant al ISU Brasov.Se pare ca soferul din autoturismul Audi Q7 s a aventurat intr o depasire…

- O caravana a muncitorilor de la fabrica Electrolux din Satu Mare a pornit, luni, spre Ambasada Suediei din Bucuresti pentru a protesta fata de modul in care sunt tratati angajatii. Angajații, care se afla in cea de-a opta saptamana de greva, vor opri in fata mai multor magazine care vand produsele companiei,…

- Smiley le va vorbi studentilor brasoveni despre cariera sa și alegerile pe care le-a facut Smiley se va afla, pe 9 aprilie 2019, de la ora 14.00, la Aula „Sergiu T. Chiriacescu”, unde le va povesti studentilor despre provocarile pe care le-a avut de trecut in alegerea unei cariere, despre…

- Circulatia feroviara este intrerupta in județul Mureș, intre statiile Lunca Bradului si Stanceni, din cauza unui fir de contact rupt, anunța Centrul Infotrafic, potrivit Mediafax.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunța ca traficul feroviar este oprit pe Magistrala…

- Un vagon de marfa fara incarcatura a deraiat, sambata, in judetul Brasov, a anuntat Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. In urma incidentului nu au fost inregistrate victime, dar circulatia feroviara se desfasoara in zona pe un singur fir, pana la remedierea problemei. "Pe…

- Un incendiu a izbucnit, in urma cu putin timp, la o gospodarie din localitatea Prejmer, judetul Brasov.Ciprian Sfreja, purtatorul de cuvant al ISU Brasov, a declarat pentru ZIUA de Constanta ca, initial, la locul evenimentului s au deplasat doua autospeciale cu apa si spuma, dupa care fortele de interventie…

- O femeie si copilul ei de aproximativ 2 ani au fost grav raniti, vineri dimineata, intr un accident petrecut la iesirea din localitatea Rupea spre Sighisoara, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ISU Brasov., citat de Agerpres.roConform sursei citate, un autoturism in care se aflau trei…

- „Spectacol caritabil pentru un copil de 10 ani, grav bolnav!” OVIDIU SCRIDON (interpret – chitara și voce), UNISSON QURTET (cvartet de coarde), DENIS COSTEA (interpret – clarinet, voce) și micuța artista ANTONIA PAVEL vor susține un concert emoționant la CENTRUL CULTURAL REDUTA – Brașov,…