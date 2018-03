Stiri pe aceeasi tema

- Fenomenul de zapor se manifesta pe mai multe segmente ale raului Bistrita, pe raza judetului Neamt, a declarat, luni, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Adrian Rotaru. Potrivit acestuia, pompierii din cadrul Garzii II Poiana Teiului au executat, in ultimele doua…

- O tanara din Petrila a nascut pe casa scarii. Aceasta a fost asistata de paramedicii SMURD. Paramedicii au ajutat-o pe tanara mamica la aducerea pe lume a unui nou-nascut. “21 de ani are femeia care a nascut un baiețel. Copilul era aproape nascut cand am ajuns noi”, ne-a spus unul dintre paramedicii…

- Magdalena Morosanu a infiintat sectia de diabet de la Spitalul de Urgenta din Galati, fiind in prezent conferentiar universitar la Facultatea de Medicina din Galati, si conduce o clinica de de nutritie si de diagnosticare a diabetului. „Greutatea normala este cel mai puternic atu al sanatatii noastre“,…

- Caravana SMURD „Fii pregatit”, care instruieste populatia pentru a face fata situatiilor de urgenta, isi continua traseul si in 2018, pentru cel de-al treilea an consecutiv urmand sa ajunga pana la sfarsitul anului in 75 de localitati din toata tara. In luna martie, aceasta va ajunge la Brasov si…

- Membrii unui echipaj SMURD din cadrul ISU Ialomita au fost nevoiti, miercuri, sa preia pe brate un copil in varsta de 5 ani, cu eruptie cutanata si stare febrila, pentru a-l transporta la ambulanta, drumul de acces spre cartierul Vlasca din localitatea Fetesti fiind blocat de un autoturism abandonat.…

- In anul 2017, serviciile profesioniste si voluntare pentru situatii de urgenta din judetul Maramures au intervenit la 8.954 actiuni de interventie, in medie 24,5 interventii pe zi, se arata intr-un raport al ISU. Comparativ cu anul 2016, numarul situatiilor de urgenta la care am intervenit a crescut…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Gorj a primit luna aceasta o ambulanta tip B2 pe care o va dirija catre Garda de Interventie Hurezani, in vederea infiintarii unui punct SMURD. Salvatorii gorjeni spun ca activitatea de acord...

- Premierul Pavel Filip a convocat o sedinta de urgența la Guvern in legatura cu conditiile meteo nefavorabile. Seful Cabinetului de ministri a solicitat o comunicare permanenta și o interacțiune eficienta intre autoritațile responsabile, astfel incat sa fie prevenite

- O ambulanta SMURD, apartinand ISU Brasov, care transporta un pacient a fost implicata intr un accident rutier la Rasnov.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Brasov pacientul nu a fost afectat in urma accidentului, insa trei paramedici au suferit traumatisme.Accidentul…

- Elicopterul SMURD Galati se afla in misiune in localitatea Corcioveni, comuna Brahasesti, de unde va prelua, luni, un barbat cu plaga impuscata, a declarat purtatorul de cuvant al ISU...

- Un tanar de 19 ani a ajuns la Spitalul de Urgenta din Galati cu o plaga inpuscata la nivel abdomenului. Politistii fac cercetari in acest caz pentru a stabili in ce circumstante a avut loc incidentul de vanatoare.

- Un barbat in virsta de 32 de ani, care a suportat politraumatism și multiple fracturi, a fost adus ieri cu un echipaj de tip C1 SMURD de la Edineț la Chișinau, noteaza Noi.md. Decizia a fost luata de medicii care trateaza pacientul. Intervenția de transportare a persoanei a fost realizata ieri, la…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Dealul Spirii” București-Ilfov organizeaza o noua etapa de recrutare a persoanelor care doresc sa devina voluntar la SMURD . Aflata la cea de-a treia etapa, campania ”Salvator din pasiune” iși dorește sa creeze o legatura tot mai stransa intre societatea civila…

- Un accident rutier grav s-a produs joi, dupa ora 15, in localitatea Ganeasa-Șindrilița din județul Ilfov. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența, in accident sunt implicate doua autoturisme și un microbuz.Vom reveni cu amanunte!

- Un accident rutier grav s-a produs joi, dupa ora 15, in localitatea GAneasa-Șindrilița din județul Ilfov.Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența, in acceident sunt implicate doua autoturisme și un microbuz. Sunt trei victime, dintre care una incarcerata. Doua dintre victime…

- Un barbat din localitatea Sagna, judetul Neamt, a fost ranit, in aceasta seara, dupa ce o butelie de aragaz a explodat in locuinta sa, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt. Potrivit acestora, proprietarul imobilului a suferit arsuri la ambele maini si a fost…

- Sistemul de informare rapida a populației in caz de calamitați naturale funcționeaza! La inceputul saptamanii, Departamentul pentru Situații de Urgența și TVR au testat modul in care alertele vor ajunge la populație.

- Pompierii militari intervin la stingerea unui incendiu in localitatea Șinca Veche. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov, plt. Luiza Danila, a precizat ca sunt doua victime, o femeie și un copil .de doi ani „A fost solicitata intervenția unui elicopter…

- Cinci persoane au fost ranite, sambata dupa-amiaza, in urma unui accident rutier produs in centrul Capitalei si in care au fost implicate patru autoturisme, intre care un taximetru, informeaza news.ro.Accidentul a avut loc pe Calea Victoriei, la intersectia cu bulevardul Dacia, fiind implicate…

- Timpul de raspuns al echipajelor SMURD din judetul Tulcea in mediul rural este de aproape doua ori mai mare decat cel prevazut de legislatie, a declarat, vineri, inspectorul sef al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta, locotenent colonel Daniel Petrov. Depasirea timpului de raspuns…

- Un paramedic ISU Cluj a salvat viața unui barbat cazut pe carosabil. Plutonierul major Hadarean Alexandru se întorsese acasa, vineri dupa-amiaza, alaturi de soția și fiica sa, când a observat pe geamul locuinței un barbat cazut pe carosabil. ”Instinctul…

- Anul trecut, 5.949 de botosaneni, dintre care 195 copii, au fost salvati/asistati de medicii, asistentii si paramedicii Serviciului Mobil de Urgenta, Reanimare si Descarcerare (SMURD) Botosani.

- Daca visezi sa faci parte din echipajele SMURD sau daca te vezi facand parte din randul pompierilor - acum este momentul sa acționezi și sa parcurgi programele de pregatire derulate alaturi de specialiști din cadrul ISU Bistrița–Nasaud, pentru a participa apoi la misiunile de intervenție, ca servanți…

- ISU Suceava a informat ca, anul trecut, echipajele SMURD au intervenit in 7.643 de cazuri și au acordat primul ajutor medical de urgența sau descarcerare unui numar de aproximativ 7.200 de persoane. Fața de 2016, numarul cazurilor de urgența la care a participat SMURD a scazut cu 5,20%, iar cel al persoanelor…

- Primarul municipiului Buzau, Constantin Toma, propune Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta infiintarea puncte de interventie ale pompierilor la iesirile din Buzau spre Braila si Focsani. Principalul motiv ar fi acela ca pompierii ar putea ajunge mai usor la interventii, fara a mai traversa…

- Avand in vedere prognoza meteo actualizata pentru municipiul Constanta emisa astazi, 20.01.2018, de Centrul Meteorologic Regional Dobrogea, in cadrul Primariei Municipiului Constanta s a intrunit Comandamentul pentru Situatii de Urgenta, pentru a fi luate masurile de preventie ce se impun. Centrul Meteorologic…

- Elicopterul SMURD Galati a plecat vineri dimineata in misiune spre judetul Tulcea pentru a prelua o gravida aflata la dispensarul din localitatea Casimcea, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Catalin Sion. Potrivit sursei citate, ambulanta…

- Potrivit raportului operativ intocmit de cei de la Situații de Urgența, noaptea de 17 spre 18 ianuarie, de iarna cu avertizare cod galben de ninsoare și viscol, s-au inregistrat cateva evenimente deosebite, insemnand autovehicule blocate in zapada – inclusiv o Ambulanța și un autobuz. Alimentarea cu…

- F. T. Potrivit datelor centralizate la nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) “Șerban Cantacuzino” Prahova, in cursul anului trecut, ehipajele specializate din cadrul structurilor de interventie, incadrate pe autospecialele de descarcerare si ambulantele tip B2 (SMURD) au participat…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges, pentru stingerea incendiului au actionat 17 echipaje de pompieri. "Noua autospeciale cu apa si spuma si doua autoscari de interventie la inaltime, doua ambulante SMURD si sase autospeciale de prima interventie…

- Trenul a stationat la peron pana la incheierea procedurilor desfasurate pentru astfel de cazuri. Pasagerii din trenul oprit si‑au continuat calatoria cu un altul sosit la cealalta linie. Circulatia trenurilor de metrou s-a desfașurat in sistem pendula pe firul 1, intre stațiile Eroilor și…

- Un accident de circulatie a avut loc joi, la Timisoara, intr-o intersectie, fiind implicate un autoturism si o autospeciala SMURD aflata in misiune. In urma accidentului, soferita care nu a acordat prioritate ambulantei si copilul ei de patru luni au fost raniti usor, fiind transportati la spital pentru…

- Echipajele SMURD au raspuns la aproape 800 de solicitari pentru acordarea asistentei medicale de urgenta în ultima zi a anului 2017, fiind efectuate sase misiuni aero-medicale pentru salvarea a sapte persoane, potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Interne (MAI). "Pompierii au…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta a luat masuri suplimentare pentru trecerea dintre ani, astfel ca vor fi mobilizati zilnic peste 5.100 de pompieri cu 2.900 de mijloace tehnice, efectivele putand fi suplimentate in cazul aparitiei unor situatii de urgenta de amploare. De asemenea,…

- Pompierii au intervenit in 2.255 situatii de urgenta in Ajun si in prima zi de Craciun, salvatorii fiind solicitati la 141 misiuni de stingere a incendiilor. In Ajun si in prima zi a Craciunului, peste 5.100 de pompieri s-au aflat, in fiecare zi, la datorie, aceștia intervenind in 2.255 situatii de…

- 18 autospeciale de intervenție au pornit in toata țara pentru a imparți daruri familiilor cu mulți copii și a le vorbi oamenilor despre securitate și prevenirea riscurilor. Inspectoratul General pentru Situații de Urgența al MAI a dat start Caravanei de Craciun.

- Conform reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu, trei adolescenti, doua fete si un baiat, au fost loviti de un microbuz in timp ce traversau DN 7 pe o trecere de pietoni. Cele doua fete au suferit fractura de femur si contuzii, fiind preluate de ambulante SMURD,…

- Romania a pregatit un nou elicopter SMURD care va efectua in scurt timp operațiuni de salvare pentru Republica Moldova. Aparatul de zbor a fost prezentat astazi la uzina de asamblare din Brașov, Romania, eveniment la care a participat și o delegație din cadrul Inspectoratului General pentru Situații…

- Un nou elicopter SMURD va efectua in scurt timp operațiuni de salvare pentru Republica Moldova. Aparatul de zbor a fost prezentat astazi la uzina de asamblare din Brașov, Romania. O delegație din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgența al MAI in frunte cu generalul – maior Mihail…

- O studenta de la Facultatea de Farmacie a Universitatii de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa” din Iasi (UMF) are nevoie de ajutor. Tanara a fost accidentata grav in apropierea universitatii.

- Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Vasile Goldiș” al județului Arad au intocmit o analiza a situației operative pentru perioada ianuarie-noiembrie 2017, din care a reieșit faptul ca pe teritoriul judetului Arad s-au produs 9.318 situatii de urgenta. Nu toate situațiile au fost…