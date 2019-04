Stiri pe aceeasi tema

- Ilan Laufer a anuntat ca au fost puse bazele organizatiei PSD Chicago, Illinois, unde se afla cea mai mare comunitate de romani din Statele Unite ale Americii. "Continuam in forta turul in Statele Unite ale Americii si ajungem aproape de romanii din SUA. Astazi am pus bazele organizatiei…

- Consilierul onorific al premierului și președinte al PSD SUA, Ilan Laufer, fost ministru pentru IMM-uri a anunțat inființarea unei organizații social-democrate in Chicago:”Continuam in forta turul in Statele Unite ale Americii si ajungem aproape de romanii din SUA. Astazi am pus bazele…

- Ilan Laufer a spus ca este mandru sa anunțe inființarea organizației PSD Florida. Mesajul sau: ”In calitate de presedinte al PSD SUA sunt mandru sa anunt infiintarea organizatiei PSD Florida. Este prima organizatie pe care o infiintam in cadrul mandatului meu. Prioritar este…

- In perioada 18-24 martie, la Miami, au avut loc o serie de intalniri intre companii americane și reprezentanți ai diferitelor industrii din Romania, scopul acestor sesiuni fiind crearea primului ecosistem romanesc dedicat creșterii exportului și internaționalizarii companiilor cu capital romanesc,…

- In perioada 18-24 martie, la Miami, au avut loc o serie de intalniri intre companii americane si reprezentanti ai diferitelor industrii din Romania, scopul acestor sesiuni fiind crearea primului ecosistem romanesc dedicat cresterii exportului si internationalizarii companiilor cu capital romanesc, cu…

- ''Sincere felicitari Premierul Romaniei Viorica Dancila care a evidențiat inca odata o realitate asumata politic de conducerea partidului de guvernamant - PSD. Romania are toate motivele sa fie alaturi de partenerii strategici – Statele Unite ale Americii și Israel - și sa-și mute ambasada de la…

- Programul de succes, Smart Start USA, care iși propune o mai mare legatura intre oamenii de afaceri din Romania și Statele Unite ale Americii coordonat de fostul ministru pentru IMM-uri, Ilan Laufer, se bucura de un real succes.Vezi și: Viorica Dancila, anunț de ULTIMA ORA din SUA: Ambasada…

- Ministrul Laufer Harry-Ilan, fost secretar al Comerțului pentru Romania și coordonator al Smart Start USA, va conduce saptamana viitoare, la Miami, cea mai mare delegație de intreprinderi mici și mijlocii. In cadrul Parteneriatului Strategic cu Statele Unite ale Americii, saptamana viitoare,…