Stiri pe aceeasi tema

- O fetița de 7 ani din Guatemala, care traversa ilegal granița dintre SUA și Mexic, impreuna cu tatal ei, a murit la cateva ore dupa ce a fost luata in custodia autoritaților americane, scrie BBC News.

- O imigranta din Guatemala in varsta de 7 ani a murit la cateva ore dupa ce a fost plasata in detentie de politie la frontiera americana din statul New Mexico, relateaza joi Washington Post preluat de agerpres. Citește și: IMPRESIONANT! Un medic din Iasi, batut in plina strada, si-a iertat…

- Caravana de imigranti clandestini, de peste 8 mii de oameni, majoritatea din Honduras si Guatemala, dar si din alte zone ale lumii, cum ar fi Bangladesh sau Orientul Mijlociu, se afla acum la aproximativ 1600 de km de granitele americane.

- Mexicul a oferit acte de identitate temporare si locuri de munca migrantilor care s-au inregistrat pentru azil, continuand eforturile de a opri avansul caravanei de migranti catre SUA, scrie The Guardian preluat de news.ro.Donald Trump a amenintat ca va inchide granita cu Mexicul si va opri…

- Secretarul american al apararii Jim Mattis a autorizat utilizarea de trupe si alte resurse militare la granita Statelor Unite cu Mexicul, au anuntat vineri oficiali americani, dupa ce presedintele Donald Trump a scris joi pe Twitter ca va 'trimite armata' la granita, in perspectiva apropierii…

- Presedintele american Donald Trump are in vedere un plan de interzicere a intrarii migrantilor pe la frontiera de sud a SUA cu Mexicul precum si a acordarii de azil acestora, potrivit editiei de joi a cotidianului Washington Post, relateaza Reuters. Pentagonul va desfasura "cateva sute" de militari…

- Podul care leaga Mexicul de Guatemala s-a transformat intr-o tabara de refugiati. Disperati sa treaca, mii de oameni din Honduras au luat cu asalt granita, in dorința de a ajunge in Statele Unite, pentru a avea o viața mai buna.

- Emigranții au ajuns in numar mare la granița și au fost așteptați de autoritațile mexicane care au folosit spray cu piper pentru a-i ține departe de gardurile de sarma instalate pe podul care leaga Mexicul de Guatemala. Un grup de 50 persoane au reușit sa se strecoare pe langa autoritați și sa treaca…