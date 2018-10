Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump are in vedere un plan de interzicere a intrarii migrantilor pe la frontiera de sud a SUA cu Mexicul precum si a acordarii de azil acestora, potrivit editiei de joi a cotidianului Washington Post, relateaza Reuters, citat de Agerpres.

- Cel putin 800 de militari americani vor fi mobilizati la granita Statelor Unite cu Mexicul, pentru oferirea de asistenta Politiei de Frontiera în oprirea imigrantilor latino-americani, afirma surse citate de agentia Associated Press.

- Presedintele american Donald Trump a cerut joi armatei sa asigure securitatea frontierei Statelor Unite, catre care se indrepata cateva mii de migranti din America Centrala, care in prezent se afla in Mexic, relateaza Reuters.

- Secretarul american al Apararii, Jim Mattis, a dezmintit categoric marti articolele din presa anuntand apropiata sa plecare din administratia Donald Trump. "Nu iau deloc in serios toate astea", a declarat seful Pentagonului, citat de Reuters. "De cate ori am mai vazut asa ceva de cand sunt…