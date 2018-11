Criza este reala si se afla de cealalta parte a acestui zid, a declarat marti la frontiera intre Mexic si SUA ministrul american pentru securitatea interna, Kirstjen Nielsen, amenintand cu arestarea si expulzarea tuturor migrantilor care vor indrazni sa o treaca ilegal, relateaza AFP.



Potrivit lui Kirstjen Nielsen, care a sustinut o conferinta de presa la Imperial Beach, in apropiere de San Diego (California), in extremitatea sud-vestica a SUA, caravana migrantilor care a plecat acum o luna din Honduras numara in prezent circa 6.200 de persoane, care s-au strans in orasul mexican…