Caravana Gaudemus pentru prima data la Iasi  

- Forfota mare, in jurul orei 16.00, in Piața Traian din Timișoara. Acest loc a fost mai neincapator ca niciodata. Numeroși cetațeni, mai ales persoane ieșite la pensie sau aflate aproape de varsta pensionarii, s-au adunat in piața pentru a participa la Targul de Produse Tradiționale. Este primul eveniment…

- Premierul Dancila, la deschiderea anului școlar intr-o comuna din Hunedoara Școala la început de an. Foto: Arhiva. Premierul Viorica Dancila a fost astazi la deschiderea noului an scolar la o unitate de învatamânt din mediul rural. Este vorba despre scoala generala din comuna…

- In fiecare an, Iasul devine polul agriculturii din Regiunea de Nord - Est prin organizarea celui mai mare eveniment agrar - Targul pentru Fermieri AGRALIM. Evenimentul se va desfasura in perioada 19 - 22 septembrie, la Centrul Expozitional Transagropolis, intrarea in Letcani, DE583 si promite un regal…

- Urmeaza a doua seara de concurs la Festivalul "Cerbul de Aur" Urmeaza a doua seara de concurs la Festivalul "Cerbul de Aur". Evenimentul este organizat de Televiziunea Româna, iar Radio România este co-producator artistic. Ordinea intrarii în competitie…

- Rafale de vant, averse si descarcari electrice pana la 10.oo Foto: Adriana Tudose-RRA Un cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata vizeaza pâna la ora 10.00 Maramuresul, Transilvania, nordul Moldovei, sudul Banatului, vestul si sudul Olteniei, precum si…

- Oameni din Iasi si din mai multe zone ale tarii, la protestul din București Foto: Arhiva. Spre protestul din Bucuresti au pornit sâmbata dimineata oameni din mai multe zone ale tarii. Este si cazul celor câteva zeci de membri ai asociatiilor de la Iasi, care cer construirea…

- Joi 1 august, Muzica Militara a Fortelor Navale, a participat la deschiderea celei de-a XI-a editii a targului de carte "Gaudeamus Radio Romania - Litoral 2019". In Piateta Perla din statiunea Mamaia, constantenii, dar si turistii prezenti in numar mare, au ascultat, au cantat si dansat alaturi de virtuosii…