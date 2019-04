CARAVANA ECOTIC a ajuns la Liceul Teoretic Carei In cadrul Programului de educație ecologica ,,Matematica si mediul,, in perioada 8-18 aprilie 2019, la nivelul județului Satu Mare, din inițiativa APM are loc implementarea proiectului ,,Recicleaza si planteaza,” materializat printr-o ampla campanie de colectare a deseurilor electrice si electronice (DEEE) la nivelul celor 19 unitați de invațamant inscrise la concursul si totodata, cu sprijinul Organizației ECOTIC-Bucuresti, elevii, cadrele didactice si toți cei interesați, au posibilitatea vizitarii CARAVANEI ECOTIC pentru a cunoaste drumul deseului electric si electronic de la generare pana… Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

Sursa articol si foto: buletindecarei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Curs valutar euro 12 aprilie 2019. Cat este euro, azi, la casele de schimb. Afla din articolul a1.ro, care e cursul euro la casele de schimb, la vanzare și la cumparare. Cursul euro la casele de schimb din București, Iași, Cluj, Sibiu, Arad și alte orașe din Romania

- Cantareața Ami a studiat intens vioara in copilarie. Parinții artistei și-au dorit foarte mult ca atat ea, cat și fratele ei, Andrei, sa ajunga violoniști. Din pacate, din acest punct de vedere, doar Andrei i-a facut mandri. La indemnul parinților, in special al tatalui, Ami și fratele ei au studiat…

- Vrei sa fii MAISTRU MILITAR in ARMATA ROMANIEI? 4 școli militare, 25 de specializari, 678 de locuri la Pitesti, Boboc, Sibiu si Constanta. Numar de locuri și termene de inscriere: 1. Scoala Militara de Maistri Militari si Subofiteri a Fortelor Terestre “Basarab I” din Pitesti (2 ani): 145 de locuri…

- Concursul Național pentru elevi deficienți de auz, ediția a IX-a, are loc la Timișoara. 89 de elevi din 14 instituții de invațamant special din țara, alaturi de profesorii lor indrumatori, se afla la Timișoara la cea de-a IX-a ediție a Olimpiadei inscrisa in Calendarul Concursurilor Naționale Școlare.…

- Primarul cu datorii la buget Kovacs permite unor angajați la Primaria Carei sa se ocupe in timpul programului de paginile lor de Facebook. Evident ca nu oricare angajat are acest drept ci doar cei care se ocupa cu propaganda. Astfel, angajații favoriți și platiți din banii careienilor nu ai primarului…

- Un farmacist cu experiența de trei-cinci ani caștiga, in medie, 2.669 de lei net, adica bani in mana, iar in pachetul de beneficii mai intra și tichete de masa, asigurare medicala privata și cursuri de training, arata o analiza Libertatea, pe baza datelor centralizate de comparatorul de salarii Paylab.ro…

- Freedom House Romania confirma prezența unui nou expert la Conferința „Litigii pe Fonduri Europene” din București: Șeful adjunct de unitate in cadrul OLAF, Maria Ntziouni-Doumas. Este consultant pe politici antifrauda in Departamentul de Politici Publice al OLAF și are o experiența de 28 de ani in politici…

- Cea de-a șaptea ediție Winter Corporate Games, organizata in weekendul 25-27 ianuarie, la Brașov, a reunit companii din toata țara, la cea mai mare competiție sportiva dedicata angajaților din mediul corporatist. In total, 1.200 de corporatiști pasionați de sport, din 50 de companii, au concurat pentru…