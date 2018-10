Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat american, Mike Pompeo, a indemnat vineri guvernul turc "sa-i elibereze rapid" pe ceilalti americani si angajati locali ai misiunilor diplomatice americane aflati in inchisoare in Turcia, dupa punerea in libertate a pastorului Andrew Brunson, relateaza AFP. "Este o zi mare pentru America!…

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo a lansat un apel catre talibani 'sa profite de oportunitatea dialogului' cu guvernul de la Kabul, a informat miercuri Departamentul de Stat intr-un comunicat, citat de AFP.&nb...

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo a lansat un apel catre talibani 'sa profite de oportunitatea dialogului' cu guvernul de la Kabul, a informat miercuri Departamentul de Stat intr-un comunicat, citat de AFP. In cadrul unei intrevederi marti la Washington cu ministrul pakistanez…

- Secretarul de stat american, Mike Pompeo, va pleca sambata la Phenian, pentru a discuta despre denuclearizare cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, a anuntat marti Departamentul de Stat de la Washington. Purtatoarea de cuvant a diplomatiei americane, Heather Nauert, citata de Reuters, a…

- Secretarul de stat american, Mike Pompeo, va pleca sambata la Phenian, pentru a discuta despre denuclearizare cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, a anuntat marti Departamentul de Stat de la Washington. Purtatoarea de cuvant a diplomatiei americane, Heather Nauert, citata de Reuters, a…

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a discutat la telefon cu printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, despre situatia din Siria, Irak, Afganistan si Yemen, a anuntat Departamentul de Stat al SUA intr-un comunicat, informeaza Reuters luni, scrie Agerpres. Potrivit comunicatului,…

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a discutat la telefon cu printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, despre situatia din Siria, Irak, Afganistan si Yemen, a anuntat Departamentul de Stat al SUA intr-un comunicat, informeaza Reuters luni. Potrivit comunicatului, Pompeo i-a multumit…

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo a discutat luni cu printul Mohammen bin Salman al Arabiei Saudite despre situatia din Siria, Irak, Afganistan si Yemen, au transmis reprezentantii Departamentului de Stat din Statele Unite, relateaza Reuters.