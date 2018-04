Stiri pe aceeasi tema

- Un convoi de peste 1200 de migranti este primit cu ajutoare in localitatile mexicane de pe traseu, in drum spre frontiera cu Statele Unite, relateaza Reuters. Marsul demonstrativ, organizat de grupul de sustinere a imigrantilor Pueblo Sin Fronteras (Poporul Fara Frontiere - n. red.) a…

- Presa din Serbia il numește erou pe romanul care a oprit acum 20 de ani trenul NATO la Pielești, deoarece nu avea documentația in regula, jurnaliștii din șara vecina notand ca inca exista oameni pentru care principiile sunt mai importante decat puterea militara. Florin Patrachioiu, omul care a oprit…

- În perioada sarbatorilor de Paști, în cele mai solicitate puncte de trecere a frontierei, familiile cu copii și persoanele cu nevoi speciale vor fi direcționate pe banda de trecere a Corpului Diplomatic. În acest sens, vor interveni echipaje mobile, dotate cu tehnica…

- Fetița de 10 ani care a ramas fara doua degete dupa ce a sarit de pe o trambulina , intr-un parc acvatic din Brasov, a fost transferata de urgența la Spitalul Grigore Alexandrescu din București. Chirurgii bucuresteni au reusit sa-i replanteze cele doua degete, insa deocamdata, nu se stie daca acestea…

- „Fericirea la locul de munca se explica prin faptul ca evaluarea fericirii in cazul jobului ia in considerare un numar limitat de elemente si beneficii rationale pe care o persoana le bifeaza ca fiind sau nu indeplinite: nivelul salarial, relatia cu colegii si relatia cu angajatorul. Bifarea acestor…

- 70% dintre romani se declara fericiti la locul de munca si doar 57% dintre respondenti au precizat ca sunt fericiti acasa. In acelasi timp, 6 din 10 din romani se declara cu adevarat fericiti, arata un studiu publicat marti de Reveal Marketing Research cu ocazia Zilei Internationale a Fericirii.…

- MAI iși innoiește parcul auto. A fost publicat anunțul de organizare a unei licitații publice pentru autovehicule, in valoare de peste 100 milioane lei Ministerul Afacerilor Interne a inceput procedura pentru achiziția de autospeciale pentru structurile sale, la data de 16 martie a.c., fiind publicat…

- MAI organizeaza licitație pentru reinnoirea parcului auto, urmand sa achizitioneze autovehicule, intre care masini de politie, de interventie si de patrulare, autobuze, motociclete si autoutilitare, valoarea totala a investitiei fiind de peste 100 de milioane de lei. Ministerul Afacerilor Interne a…

- MAI a demarat procedura de licitatie pentru achizitia mai multor autovehicule, intre care masini de politie, de interventie si de patrulare, autobuze, motociclete si autoutilitare, valoarea totala a investitiei fiind de peste 100 de milioane de lei. „Ministerul Afacerilor Interne a inceput…

- Polițiștii de frontiera suceveni impreuna cu lucratorii vamali din cadrul PTF Siret au descoperit in podeaua dubla a remorcii unui camion, cantitatea de 26.770 pachete cu țigari (53 de baxuri), in valoare de peste 23.700 lei, marfa ce urma sa ajunga pe piața neagra de desfacere din Romania. Intreaga…

- Cele mai recente statistici, centralizate la sfarsitul anului trecut de Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie, arata ca peste 96 de mii de copii au ramas in grija rudelor sau a altor persoane, aproape 19 mii dintre ei ...

- Un tren Inter Regio Bucuresti-Constanta a ramas blocat in apropiere de Ciulnița. Zeci de calatori au asteptat o ora si jumatate, dupa ce locomotiva s-a stricat. O alta locomotiva a fost trimisa de la București pentru a o schimba pe cea defecta. Dupa ce s-a pus in mișcare, garnitura s-a oprit din nou,…

- Sunt copii speciali, cu inteligenta innascuta, iar acum vor avea posibilitatea sa interactioneze cu alti semeni care sunt la fel. Organizatia MENSA Moldova a lansat o noua campanie de recrutare, prin care isi propune sa-i descopere pe cei cu un IQ foarte dezvoltat.

- Ministerul Muncii a elaborat un proiect de lege a internshipului, iar printre noutatile relevante, se va stabili un nivel minim al indemnizatiei pentru interni, se vor stabili noi obligatii ale angajatorilor care au programe de internship si se va acorda si o prima de la stat pentru internii care devin…

- Cei doi copii din Prahova care au fost luati de tatal lor fara acordul mamei, fiind dati in urmarire si in consemn la frontiera, au fost gasiti marti dimineata in Bucuresti, in zona Ambasadei Greciei, alaturi de barbat, care nu avea drept de vizita.

- "La data de 5 martie 2018, ora 15.30, politistii din Prahova au fost sesizati de o femeie din localitatea Varbilau, mama a doi copii, de 8 si 10 ani, despre faptul ca cei doi copii ar fi fost luati de tatal lor, fara acordul sau. Politistii au demarat imediat cautarile, minorii fiind dati in urmarire…

- Politistii din Prahova au deschis, luni, o ancheta si fac cercetari pentru lipsire de libertate si nerespectarea unei hotarari judecatoresti dupa ce o femeie, mama a doi copii de 8 si 10 ani, a reclamat ca cei mici au fost luati de pe strada de tatal lor, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Senatorul USR Vlad Alexandrescu a scris, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca nu i s-a permis sa intre in Centrul de Plasament pentru copii „Robin Hood” din Sectorul 4. Alexandrescu a adaugat ca isi anuntase vizita cu o zi inainte, printr-o notificare oficiala catre Directia Generala de Asistenta…

- O traditie frumoasa in prima zi de primavara este respectata de trei ani la frontiera moldo-romana. Politistii de frontiera romana si cei de Politia de frontiera a Moldovei s-au intalnit la mijlocul podului rutier Albita - Leuseni unde au facut schimb de martisoare.

- Zeci de elevi exmatriculați și aproape 1060, cu situația școlara neincheiata: cam așa stau lucrurile in Bistrița-Nasaud, cu doua saptamani inainte de incheierea semestrului I. „La nivel național ar fi cam 70.000 de copii care nu vin la școala, figurand ca plecați in strainatate. Noi am gasit doar in…

- Angajații din minele de sare de la Praid și Slanic Prahova nu opresc protestele. Minerii sunt nemulțumiți de salariile mici și de condițiile de munca precare. In total, 350 de oameni au incetat lucrul, iar cateva zeci s-au baricadat de mai bine de 32 de ore in subteran.

- Retorica anti-mexicana a lui Donald Trump si insistenta acestuia de a construi un zid la granita pe care sa il plateasca Mexicul au declansat o criza diplomatica intre cele doua tari, insa recent au aparut semne de destindere. Saptamana trecuta, Casa Alba a anuntat ca cei doi presedinti…

- „In perioada 22-23 februarie 2018, caravana locurilor de munca a companiei pema electrotehnic Romania se va afla la Aiud, Ocna Mureș, Ighiu și Zlatna, pentru selecția de personal necalificat și calificat in meseria de operatori cablaje. Mulțumim doamnei și domnilor primari din Aiud, Ocna Mures, Ighiu…

- Familia Regala Britanica este analizata la milimetru. Membrii familiei sunt tot timpul sub lupa opiniei publice, iar in ultima vreme persoane precum Prințul William au fost acuzate ca au incalcat anumite protocoale.Prințul William nu ar trebui sa calatoreasca in acelați avion cu micuțul George, fiul…

- Un seism cu magnitudinea de 7,2 grade a avut loc, vineri, in sud-vestul Mexicului, insa pana in acest moment nu au fost semnalate victime sau pagube semnificative in regiunea afectata, anunta Institutul american de geofizica (USGS). Seismul a avut peste 150 de replici. Epicentrul cutremurului a fost…

- Ministrul mexican de interne, Alfonso Navarrete, si guvernatorul statului Oaxaca, Alejandro Murat, au supravietuit vineri noaptea prabusirii unui elicopter militar care mai avea doar 30 sau 40 de metri pana la aterizare in zona cea mai afectata de cutremurul de vineri, informeaza EFE si Reuters.…

- Carti de identitate romanesti falsificate in Republica Moldova la ordinea zilei? Politistii de frontiera ieseni descopera aproape saptamanal carti de identitate false in mijloacele de transport care tranziteaza frontiera prin Sculeni. Zilele trecute, politistii au gasit un asemenea fals intr-un microbuz,…

- Originari din Guatemala, Honduras și El Salvador, aproape 200 de migranți fara acte au fost gasiți ascunși intr-un camion in nord-estul Mexicului, relateaza BBC. Fara alimente sau apa, barbați, femei și copii erau inghesuiți in vehiculul oprit in trafic in ...

- PENAL…Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albita au depistat la controlul de frontiera si retinut pentru continuarea cercetarilor un autoturism marca Audi, cautat de autoritatile romane. Astfel, in ziua de 29 ianuarie, in jurul orei 09.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Albita,…

- Polițiștii de la Novaci au amendat din nou un șofer de autocar care aducea un grup de copii la Ranca. Motivul a fost ca depașea tonajul admis, accesul spre Ranca fiind permis numai cu microbuze. O astfel de amenda a fost aplicata și acum...

- Aproximativ jumatate din populatia de 2,6 milioane de persoane stramutata din Irak in ultimii trei ani din cauza razboiului cu militantii Stat Islamic reprezinta copii, iar violentele persistente ingreuneaza incercarile de a le imbunatati soarta, a transmis vineri ONU, potrivit News.ro.

- Aproximativ jumatate din populatia de 2,6 milioane de persoane stramutata din Irak in ultimii trei ani din cauza razboiului cu militantii Stat Islamic reprezinta copii, iar violentele persistente ingreuneaza incercarile de a le imbunatati soarta, a transmis vineri ONU. In timp ce guvernul din Bagdad…

- Cel putin cinci persoane au murit dupa ce un tren de marfa a deraiat joi intr-o suburbie a capitalei Mexicului, Ciudad de Mexico, anunta autoritatile locale. Ultimul vagon al unui tren de marfa a deraiat si a intrat intr-o casa, &i...

- Meseria este bratara de aur, spune o vorba din popor. Dar oare trebuie sa muncim mai mult ca sa ne mearga mai bine? Noile date publicate de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) arata ca raspunsul la aceasta intrebare este „nu”, scrie Revista CARIERE. 0 …

- Cel putin cinci persoane au murit, joi, dupa ce un tren a deraiat intr-o suburbie dens populata a capitalei Mexicului, Ciudad de Mexico, au anuntat autoritatile locale, citate de Reuters. Trenul, care era un marfar, a deraiat in suburbia Ecatepec a metropolei Ciudad de Mexico. Dupa ce trenul a iesit…

- Un mecanic a recunoscut ca intarzia intenționat trenul pe care il conducea. El a facut acest lucru pentru ca voia sa fie concediat, iar contractul sau de munca nu ii permitea sa-și dea demisia decat cu o perioada de preaviz de un an, noteaza The Telegraph. Cedric Grumiaux a primit o oferta de munca…