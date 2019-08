Caravana „Cinemobilul“ ajunge azi la Craiova „Cinemobilul“, cea mai accesibila caravana de film din Romania, iși continua drumurile prin țara. Ea ofera experiența unui cinematograf in aer liber locuitorilor din diferite regiuni ale țarii, care nu au in mod obișnuit posibilitatea vizionarii de filme in aer liber. In calendarul proiecțiilor de film din luna august au fost incluse 21 de orașe […] Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Toata lumea este socata de cazul fetelor luate la ocazie in Caracal si ucise de Gheorghe Dinca, insa si in urma cu cativa ani a avut loc o asemenea tragedie in Craiova. Maria Popescu, o femeie in varsta de 56 de ani, a fost luata la ocazie de un barbat care a ucis-o ulterior.

- Liga 1 va fi inclusa, in premiera, in jocul video FIFA 20, utilizat de milioane de fani. Urmatorul joc din serie care va fi lansat in luna septembrie si toate echipele din acest sezon vor putea fi alese de jucatori. Fanii vor putea alege CFR Cluj, FCSB, Craiova, Viitorul, Astra, Sepsi OSK, Poli Iasi,…

- Iesenii si-au facut teste medicale pentru a afla daca au intoleranta la gluten si daca ar putea suferi de boala celiaca, ei fiind testati si diagnosticati gratuit in cadrul unei caravane nationale de informare si testare organizata de Asociatia Romana pentru Intoleranta la Gluten. Dupa ce, marti, a…

- Compania aeriana irlandeza Ryanair, cel mai mare operator low-cost din Europa, a anuntat marti ca si-a revizuit estimarile privind numarul de pasageri pe care ii va transporta in vara anului 2020 din cauza intarzierilor in livrarea avioanelor Boeing 737 MAX, transmite Reuters. Incepand de…

- Caravana porneste, marți, 16 iulie, din Craiova si va ajunge in 9 orașe din Romania, va oferi testari gratuite rapide de depistare a bolii celiace, care vor fi interpretate pe loc de personalul medical prezent. Statisticile arata ca intoleranța la gluten este sever subdiagnosticata, una dintre cauze…

- Ministrul Economiei, Niculae Badalau, a primit astazi vizita președintelui Grupului de Investiții emiratez MOHD Bin Haider. Grupul de Investiții MOHD Bin HAIDER se afla la București ca urmare a invitației primite din partea Guvernului Romaniei. Delegatia Ministerului Economiei a fost formata din Ministrul…

- Caravana SMURD „Fii pregatit!” va ajunge maine, 8 iunie 2019, in Alba Iulia și va fi amplasata in zona Muzeului Unirii din Cetatea Alba Carolina. Timp de doua zile, in intervalul orar 12.00 – 20.00, personalul ISU Alba va organiza cursuri de pregatire a populației pentru acordarea de prim ajutor in…

- Marco Dulca (20 de ani) a vorbit cu GSP.ro despre o revenire in fotbalul romanesc. Cel mai probabil, mijlocașul lui Swansea poate ajunge la CSU Craiova. „Sunt cateva echipe din play-off interesate de mine, dar acum prioritar e sa raman in strainatate. Daca nu se va concretiza nimic in strainatate, ma…