Stiri pe aceeasi tema

- In timpul vizitei de la Iasi de pe 1 iunie 2019, suveranul pontif se va aseza pe un scaun special, realizat de un tamplar local. Catalin Hadau spune ca a mesterit scaunul timp de trei saptamani, folosind in special stajar masiv.

- CERERE…Magistratii Tribunalului Vaslui au decis prelungirea mandatului de arestare preventiva cu inca 30 de zile pentru Remus Sergiu Secobeanu, tanarul de 20 de ani din Curteni, comuna Oltenesti, care si-a ucis un consatean asa cum a vazut in filme si apoi s-a laudat cu fapta sa. De asemenea, instanta…

- A devenit cunoscut de o tara intreaga datorita rolului din „Las Fierbinti“, insa daca ar fi vazut pe strada, probabil ca Firicel ar fi recunoscut de putina lume, deoarece s-a schimbat destul de mult in ultimul timp.

- Povestea multor copii incepe, adesea, frumos. Incepe prin dorinta parintilor de a-i concepe, prin dorinta lor de a le da viata si prin dorinta de a le oferi o viata frumoasa, dragoste si multa grija. Dar nu toate povestile incep la fel. In anul 1999, Andreea a fost nascuta la Maternitatea Elena Doamna…

- Avocatul Radu Chirita, conferentiar universitar la Facultate de Drept a Universitatii Babes-Bolyai, relateaza pe blogul personal o situatie demna de romanele absurdului, in care sunt implicati un fost deputat PSD, procurori DNA si judecatori-activisti. Dupa ce a fost condamnat prin incalcarea drepturilor,…

- „Vreau sa stiu ce e dragostea” („I wanna know what love is”) spunea refrenul unui cantec din 1984 al celor de la Foreigners. „All we need is love” („Tot ce ai nevoie este iubire”) e titlul unei melodii si mai faimoase, de data aceasta, din repertoriu

- DUPA GRATII…Magistratii Tribunalului Vaslui au decis prelungirea mandatului de arestare preventiva cu inca 30 de zile pentru Remus Sergiu Secobeanu, tanarul de 20 de ani din Curteni, comuna Oltenesti, care si-a ucis un consatean si apoi s-a laudat cu fapta sa. De asemenea, instanta a respins cererea…

- "Nu mi-a dat prin minte cand am inceput povestea sa devin o voce cunoscuta. A fost un concurs de imprejurari. O mare pasiune. Eu nu pot trai fara filme, am tradus filme din 85 pana in 89 si mai departe si le-am dublat desi eu una sunt impotriva dublajului total a fost un rau necesar, sunt impotriva…