Caraş-Severin/Daea: Guvernul va fi tot timpul alături de fermierii români Judetul Caras-Severin este o zona de interes din punct de vedere agricol, unde oamenii trebuie ajutati, a declarat ministrul Agriculturii, Petre Daea, duminica, la Targul Mare de Primavara de la Racasdia. "Vin pentru a treia oara la acest targ si voi mai veni, pentru ca este o zona de interes, o zona formidabila, unde oamenii, prin specificul locului, trebuie sa fie ajutati. A fost un bun prilej pentru a-i asculta si de a constata ca, fata de anul trecut, lucrurile sunt altfel si sunt mai bune, dar mai este de lucrat si, de aceea, eu plec de aici cu sarcini si cu dorinta de a fi mereu alaturi… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

