- Yom Kippur sau "Ziua Ispasirii" este una dintre cele mai importante sarbatori ale cultului mozaic, deosebit de sobra și austera Totodata este si Ziua Naționala de Comemorare a Holocaustului.

- Primaria Municipiului Dej, in colaborare cu instituțiile de invațamant și Comunitatea Evreilor Dej, marcheaza in data de 10 octombrie Ziua Naționala de Comemorare a Victimelor Holocaustului. Activitațile se vor desfașura de la ora 13:00 la Monumentul evreilor deportați din Piața Evreiasca, unde vor…

- Pentru a marca 78 de ani de la inceperea deportarii evreilor din Romania in Transnistria si 75 de ani de la deportarea evreilor din Ardealul de Nord la Auschwitz, Institutul National pentru Studierea Holocaustului din Romania „Elie Wiesel” organizeaza in Bucuresti o ceremonie de depunere de coroane…

- Care au fost experiențele zilnice ale evreilor care se ascundeau de mașina germana de exterminare? Dar ale celor care i-au ajutat riscandu-și uneori propria viața? O expoziție ce juxtapune aceste doua perspective distincte, dar totuși interconectate va fi inaugurata la Muzeul Național al Țaranului Roman…

- Expozitia "Intre viata si moarte. Cazuri de salvare a evreilor in timpul Holocaustului" se va deschide joi, la ora 18,00, in Sala Acvariu a Muzeului National al Taranului Roman. Potrivit unui comunicat al Institutului National pentru Studierea Holocaustului din Romania "Elie Wiesel", transmis…

- Care au fost experientele evreilor ce se ascundeau de masina germana de exterminare? Dar ale celor care i-au ajutat riscandu-si uneori propria viata? O expozitie ce juxtapune aceste doua perspective va fi inaugurata la Muzeul National al Taranului Roman pe 3 octombrie, cu o saptamana inainte de Ziua…

