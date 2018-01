Stiri pe aceeasi tema

- Pe parcursul anului 2017, prevenirea si combaterea fenomenului infractional din domeniul silvic a constituit una dintre prioritatile politiei dambovitene, in acest sens fiind desfasurate multiple actiuni cu implicarea Inspectoratului Judetean de Jandarmi, Directiei Silvica Dambovita, Garzii Forestiere…

- Cei aproximativ 5.000 de sarbi din Caras-Severin, credinciosi ortodocsi de rit vechi, au praznuit, sambata seara, in ajunul Craciunului, nasterea Mantuitorului Iisus Hristos, ocazie cu care au dat foc badnjak-ului, pentru a arde relele din vechiul an si a face loc noului an sa vina cu lucruri bune,…

- Ucrainenii din Caras-Severin pregatesc de Craciun nu mai putin de 12 feluri de preparate culinare, ce reprezinta numarul apostolilor lui Iisus Hristos, a declarat sambata, pentru Agerpres, presedintele filialei Resita a Uniunii Ucrainenilor din Romania, Daniel Basaraba. 'Obiceiul are o insemnatate…

- Politistii din Caras-Severin au dat o lovitura puternica contrabandei cu tigari. In data de 04.01.2017 ora 19.00 politistii au surprins in flagrant doi barbati, unul de 46 de ani, altul de 32 de ani, ambii cu domiciliul in Resita, care preluau dintr-un garaj situat pe strada Terovei din municipiu si…

- Polițiștii din județul Caraș-Severin au reușit sa faca o captura record de țigari de contrabanda. Astfel, aseara, oamenii legii au surprins in flagrant doi barbați, unul de 46 de ani, altul de 32 de ani, ambii din Reșița, care preluau dintr-un garaj situat pe o strada din oraș și incarcau intr-o mașina…

- Jurnal de Caras-Severin a informat cititorii vizavi de schimbarile practicate de TUR Resita. Daca pana acum pensionarii beneficiau de 16 calatorii gratuite, lunar, de acum incolo, varstnicii Resitei vor fi obligati sa scoata ceva bani din buzunar. Prețul unui abonament lunar valabil pe toate…

- Ministrul demisionar al Apelor si Padurilor, Doina Pana, considera ca prin actiunile si masurile concrete luate in domeniul padurilor in cele doua mandate ale sale si prin activitatea sa din Parlament si-a indeplinit misiunea, respectiv scaderea drastica a taierilor ilegale de arbori din padurile…

- Un tanar de 18 ani din județul Caraș-Severin și-a pus capat zilelor chiar de Craciun. Totul s-a intamplat ieri in localitatea Eftimie Murgu. Tanarul de 18 ani locuia cu fratele și unchiul sau, pentru ca parinții sai erau plecați la munca in strainatate. Gestul tanarului a șocat intreaga comunitate.…

- Tot mai mulți contrabandiști de țigari sunt reperați de oamenii legii. Nu doar in Timiș și in Arad, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac – Nagylak, dar și in județul Caraș-Severin. Polițiștii din Reșița au depistat duminica o femeie din Ticvaniu Mare, in timp ce vindea țigari provenite din contrabanda,…

- Politistii de ordine publica din cadrul inspectoratelor judetene de politie Galati si Vrancea au actionat pe raza comunelor Buciumeni din judetul Galati si Ploscuteni din judetul Vrancea, in scopul reducerii fenomenului de taiere ilegala de arbori, inregistrat la nivelul suprafetelor impadurite ale…

- In aceasta dimineata, politistii din Alba, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Romane, au efectuat 9 perchezitii la persoane banuite ca ar fi creat un prejudiciu de peste 450.000 de lei, prin delapidare, fals intelectual si taiere, fara drept, de arbori. La data de 12 decembrie…

- Politistii sunt in alerta, dupa ce persoane necunoscute au sustras, in noaptea de joi spre vineri, o caseta metalica in care se aflau aproape 15.000 de lei, dintr-o agentie de pariuri din municipiul Resita, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Caras-Severin.''In jurul orei 23:50,…

- Politistii sunt in alerta, dupa ce persoane necunoscute au sustras, in noaptea de joi spre vineri, o caseta metalica in care se aflau aproape 15.000 de lei, dintr-o agentie de pariuri din municipiul Resita, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Caras-Severin. ''In jurul orei 23:50,…

- Jaf la o casa de pariuri din Reșița. O grupare de hoți a furat peste 3.000 de euro, dupa ce a dat o spargere, tarziu in noapte, la o agenție de pariu din oraș. Polițiștii ii cauta și cer ajutorul oamenilor sa-i identifice. Cațiva indivizi au reușit, joi seara, aproape de miezul nopții, sa fure caseta…

- Polițiștii sunt in alerta, dupa ce persoane necunoscute au sustras, in noaptea de joi spre vineri, o caseta metalica in care se aflau aproape 15.000 de lei, dintr-o agenție de pariuri din municipiul Reșița, a informat Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Caraș-Severin. ''În jurul…

- Defrisarile asociate cu raspandirea plantatiilor de ulei de palmier pot provoca extinctia tigrului de Sumatra, specie aflata deja in pericol de disparitie, au avertizat marti cercetatorii, citati de AFP, informeaza AGERPRES . Marele carnivor a disparut din insulele indoneziene vecine Java si Bali, iar…

- Autoritațile sunt in stare de alerta in județul Caraș Severin unde este vijelie in toata regula. Vantul bate joi cu 100 de kilometri pe ora in zona. Mai multe acoperișuri au fost luate pe sus.

- Vantul a smuls, joi, tabla de pe internatul Colegiului Economic al Banatului Montan din Resita si un acoperis al unui bloc din municipiu, care a cazut intr-un copac, ceea ce poate duce la pericol de...

- Președintele ATOP, Traian Stancu, a convocat ședința ordinara a Autoritații Teritoriale de Ordine Publica Timiș din luna noiembrie. In cadrul ședinței ATOP s-a subliniat ca in primele zece luni din anul 2017, la nivel european au fost inregistrati 152.372 migranti ilegali. In ceea ce privește zona de…

- Chinezii devin tot mai interesati de judetul Caras-Severin. Vineri, la Resita a fost prezenta o delegatie a Ambasadei Republicii China la Bucuresti, condusa de Deng Liming, Secretar I – Seful Sectiei Invatamant. Diplomatul chinez a avut o intrevedere cu prefectul si seful Consiliului Judetean, unul…

- Handbalul din Jimbolia are o frumoasa traditie, iar la ora actuala junioarele din micul oras timisean se afla pe val. Mai exact, echipa de junioare 3 este in fruntea clasamentului seriei G, o competitie regionala care inglobeaza echipe din judetele Timis, Arad, Caras-Severin si Hunedoara. „In lumea…

- Colegiul Național al Asistenților Sociali din Romania a declanșat o ampla campanie naționala de promovare a profesiei de asistent social, intitulata "Romania se ridica in picioare pentru asistența sociala", care, vineri, a ajuns și la Reșița. "Dorim sa redam demnitatea asistentului…

- Unul din motivele prezentei delegatiei chineze la Resita il reprezinta intentia de a infiinta unele clase in diferite unitati de invatamant, unde sa fie predata limba chineza pentru elevii care doresc acest lucru. Este un lucru benefic, ce ar putea dezvolta si mai mult relatiile dintre Romania…

- O tanara de 23 de ani, din municipiul Reșița, județul Caraș-Severin, in timp ce conducea, astazi, un autoturism pe DJ 606, in comuna Balacița, județul Mehedinți, nu a adaptat viteza de deplasare la condițiile de drum și s-a rasturnat in ...

- Proiect de informare si constientizare a cetatenilor cu privire la taierilor ilegale, in judetul Bistrita-Nasaud. Pentru ca "Padurea inseamna viata"…Inspectoratul de Politie Judetean Bistrita-Nasaud a initiat un proiect de informare care va fi implementat la nivel judetean si care are menirea de a constientiza…

- Cea de-a doua ediție a Conferinței Naționale a Studenților s-a desfașurat luni in Aula Magna a Universitații "Titu Maiorescu", evenimentul fiind prilejuit de Ziua Internaționala a Studenților (17 noiembrie) și avand scopul de a reuni reprezentanții tinerilor cu conducerile universitaților…

- Astazi, de la ora 12.00, la Centrul Cultural „Reduta”, polițiștii Biroului de Analiza și Prevenirea Criminalitații și piloții din cadrul Napoca Rally Academy vor participa la o intalnire cu elevi din clasele terminale ale liceelor brașovene. Intalnirea are drept tema creșterea siguranței rutiere prin…

- Oficialii constructorului care introduce apa și canalizarea in mai multe municipii și orașe din Caraș-Severin susțin ca Hidroconstrucția lucreaza de 2 ani pe banii ei, pentru ca operatorul județean de apa și canal nu are fonduri sa plateasca lucrarile. Cei de la Hidroconstrucția spun ca sunt…

- Prima plantare din cadrul proiectului „Padurea de Maine” a acoperit 4,7 ha de teren forestier degradat cu 21.210 de puieți in zona comunei Poieni-Solca din județul Suceava Au contribuit peste 100 de voluntari de la Colegiul Tehnic Radauți, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Ocolul Silvic Solca,…

- F. T. Un tanar de la Universitatea de Petrol și Gaze (UPG) Ploiești a fost luat cu Ambulanța in noaptea de marți spre miercuri, in urma unui apel la “112”. Solicitarea prin intermediul Numarului Unic de Urgențe a fost facuta chiar de catre un agent din cadrul Biroului Poliție Centru Universitar, care…

- Trei persoane au murit in urma unui accident de circulatie ingrozitor produs joi dupa-amiaza, pe DN6, intre localitatile Slatina Timis si Ilova din judetul Caras-Severin. „Din primele cercetari efectuate la fata locului, politistii au stabilit ca un barbat de 65 de ani, din Armenis, a condus un autoturism…

- Trei persoane si-au pierdut viata intr-un accident petrecut in apropierea localitatii Slatina Timis din Caras-Severin. Spre locul accidentului au fost trimise mai multe echipaje ale pompierilor si ambulantei. Primele informatii venite de la locul accidentului arata ca impactul s-a produs intre…

- De parca timișenii nu erau deja obișnuiți cu penele de curent, acum chiar compania care „transporta” energia electrica atrage atenția ca exista riscul de a se intrerupe alimentarea in aceste zile. Compania Naționala de Transport a Energiei Electrice Transelectrica SA a informat instituțiile…

- Compania Naționala de Transport a Energiei Electrice Transelectrica SA a informat instituțiile prefectului din județele Timiș, Arad, Caraș-Severin ca, in perioada 7-11 noiembrie, desfașoara lucrari de investiții in zona adiacenta stației 22/11kV Reșița, necesare ”in vederea finalizarii lucrarilor de…

- Magda Ciurea si Ovidiu Firca, primarii liberali ai comunelor Ramna și Gradinari din Caraș Severin, s-au mutat la PSD, deși, in acte, ei raman inregistrați la PNL. Cei doi edili participa deja la ședințele și acțiunile social-democraților, iar președintele local al PSD deputatul Ion Mocioalca a anunțat…

- Un resitean a postat pe Facebook mai multe fotografii cu ceea ce sustine ca ar fi bidoane pline cu motorina combinata cu apa. Soferul spune ca a scos combustibilul din rezervorul masinii, dupa ce ar fi alimentat la Lukoil, in Resita.

- Reprezentantii unora dintre cele mai importante universitati din tara solicita Ministerului Educatiei finantarea institutiilor de invatamant superior si a cercetarii in functie de competitivitate. In acest sens, reprezentantii Universitatii „Al.I. Cuza" din Iasi, Universitatii din Bucuresti, de la Universitatea…

- La aceasta intalnire, dr.ist. Dana Antoaneta Balanescu a impartașit celor prezenți din experiența colaborarilor sale de succes cu actorii teatrului reșițean la UEM. Dupa ce au prezentat spectacolul care se joaca pe scena Teatrului de Vest, „Bani din cer“, actorii și-au manifestat disponibilitatea…

- Ai șansa sa iți alegi medicul la care vei fi consultat, la una din urmatoarele specializari: cardiologie, ginecologie, urologie, gastroenterologie, pneumologie, oftalmologie, dermatologie, ortopedie, neurologie și ORL. Pentru abonament, persoanele din Reșița pot veni la redacția noastra,…

- Taierile ilegale au ajuns sa reprezinte aproape jumatate din masa lemnoasa recoltata in Romania. Datele raportului Consiliului Concurenței privind investigația sectoriala declanșata pe piața...

- Fostul fotbalist al CSM Resita, Claudiu Balaci, in prezent antrenor la AS Croatia Clocotici si sofer de taxi, a gasit, vineri seara, in masina sa, dupa ce a facut o cursa, o geanta cu bani, in care se aflau 9.500 euro si peste zece milioane lei. "Claudiu Balaci este antrenor la AS Croatia Clocotici,…

- Fostul fotbalist al CSM Reșița, Claudiu Balaci, in prezent antrenor la AS Croația Clocotici și șofer de taxi, a gasit, vineri seara, in mașina sa, dupa ce a facut o cursa, o geanta cu bani, in care se aflau 9.500 euro și peste zece milioane lei. "Claudiu Balaci este antrenor la AS Croația…

- O adolescenta s-a sinucis in Suceava intr-un mod cutremurator. Fata de 14 ani a fost gasita spanzurata in podul casei de fratele ei mai mic. Polițiștii cred ca gestul extrem ar fi fost premeditat. Fire introvertita, copila și-a pus capat zilelor, din cauza relației tensionate dintre parinți. Fata era…

- Directia de Sanatate Publica din Caras-Severin a anuntat ca Ministerul Sanatatii a trimis la Resita 247 de doze de vaccin antigripal. Este vorba de o prima transa transmisa in teritoriu de catre responsabilii din sanatate de la Bucuresti, tinand cont ca incepe sezonul de circulatie a virusului gripal…

- 25 de oi si-au gasit sfarsitul duminica seara pe drumul ce leaga Resita de Timisoara dupa ce au fost lovite de o masina. Politistii au anuntat ca la volan se afla o femeie de 31 de ani din Resita care nu a observat la timp animalele ce traversau DN58 B. Oamenii legii au stabilit ca ciobanii nu si-au…

- Restricții de circulație pe șoselele din vestul țarii! Reprezentanții DRDP Timișoara anunța ca se lucreaza pe mai multe drumuri din județele Timiș și Caraș-Severin. Mai exact, se executa lucrari de intretinere periodica și reparații pe urmatoarele șosele: DN 68 – Oțelu Roșu DN 6 – Becicherecu Mic –…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Semenic” al județului Caraș-Severin a organizat o conferința de presa pentru clarificarea contextului in care sunt solicitate avizele si autorizatiile de securitate la incendiu si a obligatiilor ce revin tuturor factorilor implicati in acest proces. Aceasta…

- O femeie in varsta de 35 de ani a fost ranita grav, luni dimineata, dupa ce a fost acrosata de o masina in timp ce trecea strada pe o trecere de pietoni din municipiul Resita, au informat...

- Ieri, 12 octombrie 2017, politistii Postului de Politie Salistea au efectuat o perchezitie la domiciliul comun a doua persoane din comuna Salistea, cercetate sub aspectul comiterii infracțiunilor de taiere ilegala de arbori si furt de arbori. Se pare ca, in perioada august – octombrie a.c., cei doi…