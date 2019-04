Stiri pe aceeasi tema

- Un focar de scrapie a fost descoperit in județul Hunedoara. Este o boala ce afecteaza ovinele. Autoritatea Naționala Sanitara și pentru Siguranța Alimentelor a anunțat ca este monitorizata circulația mieilor destinați sacrificarii. ”Avand in vedere confirmarea scrapiei in judetele Argeș,…

- Daca dați o tura pe la Targul de Paști veți gasi o casuța dedicata promovarii Timișoarei, colaci secuiești, costume tradiționale romanești, decorațiuni de sezon, lumanari parfumate, produse de patiserie, vin, icoane și alte produse lucrate manuale, dar și un carusel, inghesuit undeva dupa casuțele…

- Primarii municipiilor, orașelor și comunelor buzoiene s-au intalnit, marți, in Sala D.P. Filipescu a Consiliului Județean, pentru a-și da acordul pentru constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitara ce va permite inființarea/extinderea rețelor de furnizare a gazului natural in județ. Alaturi…

- Ajuns sambata la Resita, avand in vedere ca in organizatia judeteana PSD Caras Severin au loc alegeri, dupa plecarea lui Ion Mocioalca din partid, Liviu Dragnea a avut parte atat de aplauze si scandari ale numelui sau si al formatiunii pe care o conduce, cat si de huiduieli. Intre toate acestea, a ales…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN6 (E70) Orsova - Caransebes, la kilometrul 437+900 de metri, in zona localitatii Ilova (judetul Caras-Severin), a avut loc o coliziune frontala intre doua autotrenuri. Drumul este blocat pe ambele sensuri. Potrivit primelor…

- Un barbat și-a pierdut viața intr-un accident grav de circulație petrecut luni dimineața, pe DN6, in județul Caraș-Severin. Acesta se afla la volanul unui autoturism inmatriculat in Bistrița-Nasaud și s-a ciocnit frontal cu un autocar care circula regulamentar pe contrasens. Accidentul s-a produs in…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Caras-Severin, circulatia rutiera este blocata pe DN6 Caransebes - Herculane, la kilometrul 431+500 de metri (localitatea Armenis), din cauza unui accident in care au fost implicate 2 autotrenuri. In urma evenimentului…

- Numarul somerilor este in continuare in scadere la nivelul judetului Gorj. Potrivit lui Romeo Chiriac, directorul executiv al Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca(AJOFM) Gorj, la aceasta data sunt inregistrati 5.914 someri la nivelul judetului Gorj, din care 2.671 ...