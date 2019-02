Drumul National 58B, intre Resita si Bocsa, a fost deblocat pe o banda de circulatie, fapt pentru care se circula dirijat, si se lucreaza, in continuare, pentru reluarea traficului in totalitate. "Deocamdata, a fost deblocat traficul pe o banda, cea de langa Barzava, si se lucreaza pentru deblocarea traficului in totalitate. In prezent se circula cu intermitente, pentru a permite efectuarea lucrarilor de deblocare a celeilalte benzi", a declarat purtatorul de cuvant al ISU Semenic al judetului Caras-Severin, Magdalena Tocmelea. In jurul orei 14,30, DN 58B, intre Resita si Bocsa, a fost blocat…