Caraş-Severin: Retro Parada Toamnei - pe străzile din Reşiţa Un numar de 45 de vehicule istorice au putut fi admirate, sambata, in centrul municipiului Resita, la Retro Parada Toamnei, un eveniment care a atras oameni de toate varstele, dornici sa vada bijuteriile pe patru roti expuse. "Pentru prima data, la Resita ne-au onorat cu prezenta participanti din mai multe judete, din Timis si Hunedoara. Cei din Arad nu au mai reusit sa ajunga. Dar, pentru prima editie, eu sunt foarte multumit, este foarte multa lume. Majoritare sunt masinile de productie romaneasca, dar nici cele straine nu sunt putine. Vom organiza aceasta manifestare primavara si toamna in… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

