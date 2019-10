Caraş-Severin: Rectificare pozitivă la bugetul CJ. Şase milioane lei alocaţi pentru reparaţii de drumuri 'Am convocat aceasta sedinta ceva mai devreme decat in mod uzual, datorita rectificarii bugetare, prin care a fost alocata o suma consistenta Directiei Judetene de Drumuri, de aproape sase milioane lei. Este o completare la ceea ce am atribuit in sedintele anterioare acestei institutii. In urma cu cateva luni am alocat Directiei de Drumuri Judetene 7,5 milioane lei. Banii sunt dati pentru lucrari de reparatii. Vom continua pe drumurile pe care s-a intervenit si am ales sa se toarne covor asfaltic. Prin acesti bani incercam sa finalizam acele tronsoane de drum si, daca se poate, tot prin… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

