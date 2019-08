Stiri pe aceeasi tema

- Autobuze, microbuze, precum si alte autovehicule de transport persoane sau marfuri vor fi oprite pentru control, saptamana viitoare, de politistii rutieri. Activitatile sunt desfașurate simultan in toate statele membre ale Uniunii Europene. Pe parcursul saptamanii 22 – 28 iulie Directia Rutiera a Politiei…

- Aproape 10 km ai drumului județean DJ 108 F, segmentul Șarmașag-Chieșd, vor beneficia in cadrul programului anual de reparații și intreținere drumuri județene (2019) gestionat și finanțat de Consiliul județean, de lucrari care constau in realizarea unui covor bituminos pe segmentul de drum județean…

- Programul de circulație al mijloacelor de transport in comun aparținand Societații Transloc SA va fi modificat in perioada vacanței elevilor, respectiv 15.07.2019- 07.09.2019. Pe traseul principal 9 Mai-Artego frecvența de circulație, in intervalul 05:25-18:45, va fi de 16 minute in loc de 13, iar in…

- Programul vizitei, organizata in contextul finalului de mandat al Președinției Romaniei la Consiliul UE, include o intrevedere cu Comisarul european pentru vecinatate și negocieri privind extinderea, Johannes Hahn. Discuțiile vor fi dedicate subiectului politicii de extindere, precum și evoluțiilor…

- CTP Iasi a prelungit programul a doua trasee, numarul 9 - de tramvai si numarul 42 - de autobuz, pana la miezul noptii (ora 0:00), in toate zilele in care se desfasoara Festivalul Rocanotherworld. Mijloacele de transport vor circula cu o frecventa de 30 de minute dupa ora obisnuita de retragere a acestora…

- Presedintele Klaus Iohannis a luat nota, cu regret, de faptul ca Romania nu a fost aleasa pentru un loc de membru nepermanent in Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite, pentru intervalul 2020 - 2021, in urma votului care a avut loc vineri in cadrul Adunarii Generale a ONU de la New…

- 'Avem o istorie care a demonstrat ca Eurelectric a avut mare succes in stabilirea de standarde la nivel european pentru ca s-a concentrat pe dezvoltarea sustenabila si pe termen lung a sectorului energetic in beneficiul societatii europene, nu pe interesele pe termen scurt ale vreunei anume categorii.(...)…

- Editia a 19 a a Turului Dobrogei la ciclism se deruleaza in acest weekend, pe trasee din municipiul si judetul Constanta, in organizarea Clubului Judetean de Ciclism Bilal Constanta, in parteneriat cu Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Constanta si Federatia Romana de Ciclism.Ca si in editia…