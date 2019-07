Caraş-Severin: Peste o sută de tone de roşii, vândute de beneficiarii Programului de tomate Cei 29 de agricultori din Caras-Severin, care s-au inscris in primul ciclu de productie al Programului de sprijin pentru tomate, au valorificat, pana acum, peste o suta de tone de rosii. "Doar in perioada 15 mai - 15 iulie, cei 29 de beneficiari ai programului au comercializat peste 110 tone de tomate, in medie, circa 3,7 tone pe exploatatie si vanzarile continua. Pietele din Resita sunt pline in aceste zile de agricultori care vin sa isi comercializeze produsele, dar in special rosiile romanesti. Rosiile vechi, romanesti, intrunesc calitati gustative deosebite, insa sunt pentru consum imediat.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Doar in perioada 15 mai - 15 iulie, cei 29 de beneficiari ai programului au comercializat peste 110 tone de tomate, in medie, circa 3,7 tone pe exploatatie si vanzarile continua. Pietele din Resita sunt pline in aceste zile de agricultori care vin sa isi comercializeze produsele, dar in special…

- Potrivit sursei citate, obiectivul Programului il reprezinta dezvoltarea infrastructurii de alimentare a vehiculelor cu energie electrica, iar solicitantii eligibili sunt unitatile administrativ-teritoriale resedinte de judet si Municipiul Bucuresti, suma alocata sesiunii de finantare fiind de 92…

- Autoritatea Nationala Fitosanitara a prelevat, pana in prezent, 385 probe din legume si fructe autohtone atat din culturi, cat si din retelele comerciale din Romania, anunța Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). Potrivit unui comunicat al MADR, în cazul a 307 de probe ale căror…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale asigura populatia ca rosiile romanesti din „Programul Tomata“ sunt sigure pentru consum. Rosiile romanesti din „Programul Tomata“existente in prezent pe piata sunt sigure pentru consum, iar analizele realizate pe probe luate de la producatorii inscrisi in…

- Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale informeaz c la data de 15 iunie 2019 sa încheiat perioada de valorificare a produciei minime necesare de 2.000 kg tomate1000 mp în conformitate cu HG 1072019 privind Ajutorul de minimis pentru aplicarea programului de susinere a produsului tomate...

- Roșiile romanești sunt tot mai cautate, dupa ce in ultimii ani in piețele din Romania au aparut tomate din import, despre care cumparatorii spun ca nu au același gust și nu sunt la fel de sanatoase. Ministerul Agriculturii a efectuat mai multe controale, prin Autoritatea Naționala Fitosanitara, cu scopul…

- De la iesirea pe piata a primelor tomate obtinute prin Program, inspectorii fitosanitari ai Autoritatii Nationale Fitosanitare au prelevat probe pe care le-au transmis pentru analize la cele doua laboratoare acreditate. Astfel, pana la data de 17 mai 2019 au fost prelevate 54 de probe din…

- Rosiile care provin din programul de sprijin pentru tomate, existente in prezent pe piata, sunt sigure pentru consum, iar analizele realizate pana vineri, 17 mai, de Autoritatea Nationala Fitosanitara pe esantioane de rosii romanesti din culturile participante la acest program nu au relevat depasiri…