Somonii din Norvegia mor pe capete din cauza unei alge toxice

Milioane de somoni de crescatorie au murit in ultimele zile in nordul Norvegiei, din cauza proliferarii unei alge toxice care nu este inca sub control, au anuntat autoritatile de la Oslo si profesionistii din sectorul pisciculturii. Peste 10.000 de tone de somoni au murit incepand… [citeste mai departe]