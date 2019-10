Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca(AJOFM) Gorj a organizat vineri Bursa locurilor de munca pentru absolvenți. Pentru depistarea unui numar cat mai mare de locuri de munca, care sa acopere o gama cat mai diversa de meserii, din diferite domenii de activitate, au fost contactati mai mult…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca a organizat vineri, 18.10.2019 – Bursa locurilor de munca pentru absolventi. Actiunea s-a desfasurat simultan la Ploiesti si Campina, ocazie cu care au participat un numar de 70 agenti economici respectiv: Ploiesti – 35 agenti economici, Campina – 35…

- Aproape 11% din locurile de munca oferite, vineri, de angajatorii tulceni participanti la Bursa locurilor de munca pentru absolventi au fost ocupate, se arata intr-o informare remisa de Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM).

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Covasna organizeaza vineri, 18 octombrie a.c., la Complexul hotelier PARK din Sf. Gheorghe, Bursa locurilor de munca pentru absolvenți. Potrivit organizatorilor bursei, doar 18 agenți economici iși anunțasera participarea pana miercuri, din cei peste…

- Cauți un loc de munca? Oferte pentru tineri in Pitești. Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Argeș organizeaza bursa locurilor de munca pentru absolvenți, care va avea loc vineri, 18 octombrie, de la ora 10.00, la Sala Sporturilor din Pitești. Sunt asteptate toate persoanele aflate…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Suceava organizeaza vineri, de la ora 10.00, Bursa locurilor de munca pentru absolventi, eveniment care va avea loc la Suceava, Falticeni, Campulung Moldovenesc si Radauti. Targul de joburi este dedicat in special tinerilor absolventi de ...

- Agentia Județeana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) organizeaza vineri, 18 octombrie 2019, bursa locurilor de munca pentru absolventi. Potrivit reprezentanților AJOFM Covasna, bursa va avea loc la complexul hotelier „Park” , din strada Gabor Aron, nr. 12-14, Sfantu Gheorghe. Conform programului…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Alba anunța organizarea Bursei locurilor de munca pentru absolvenți in data de 18 octombrie 2019. Evenimentul se desfasoara in Sala de conferinte PAEM situata in Alba Iulia, strada Bucovinei, nr. 6 (Zona Piata Centru) și are ca scop facilitarea…