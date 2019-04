Caraş-Severin: Operaţiuni de căutare a doi bărbaţi dispăruţi Politistii caraseni vor declansa, sambata, o ampla operatiune de cautare in localitatea Matnicu Mare, a unui barbat in varsta de 91 de ani, declarat disparut de familie. In paralel, o alta operatiune de cautare are loc in localitatea Ticvaniu Mic, unde un barbat in varsta de 69 de ani este dat disparut de joi, 18 aprilie. "Barbatul, de 91 de ani, ar fi plecat in data de 23.03.2019. In zilele de dupa disparitia barbatului au fost organizate mai multe activitati de cautare, in mod repetat, la care au participat intre 5 si 30 persoane, atat din cadrul ministerului cat si sateni. A fost folosit atat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

