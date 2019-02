Stiri pe aceeasi tema

- O parte importanta din acoperișul Bailor Imperiale Neptun, cea mai importanta construcție de la Baile Herculane, s-a prabușit, lasand ansamblul prada ploilor și zapezilor. Cladirea - construita intre 1883 și 1886, era dotata cu 32 de cabine individuale și doua bazine alimentate cu apa termala. ”Suntem…

- O parte importanta din acoperisul uneia dintre cele mai valoroase cladiri din Baile Herculane s-a prabusit zilele trecute. Evenimentul s-a petrecut dupa mai multe apeluri pe care le-au facut tinerii arhitecti care formeaza echipa Herculane Project, care vor sa demareze lucrari de conservare la cladire.…

- Zilele trecute, probabil din cauza zapezii, o parte din acoperiș și un zid de sprijin s-au prabușit, iar in cazul in care nu se intervine, nu ar fi singurele elemente ale Bailor Neptun care ar avea aceeași soarta. Explica Oana Chirila, de la Herculane Project: „E un adevarat șoc pentru noi,…

- Chiar de ziua lui de nastere ceasornicarul din Cavnic a ramas fara casa. Acoperisul s-a prabusit sub greutatea zapezii si cateva grinzi au cazut peste el. Cum il puteți ajuta Chiar de ziua lui de nastere, acest batran din Cavnic, Maramures, a ramas fara casa. Acoperisul s-a prabusit sub greutatea zapezii…

- Acoperisul unui saivan s-a prabusit, luni seara, in localitatea Valcau de Sus, judetul Salaj, din cauza greutatii zapezii, aproximativ o suta de oi fiind prinse sub tavanul prabusit, relateaza News.ro.Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Salaj, acoperisul unui saivan s-a…

- 12 familii din orasul Aninoasa au ramas fara acoperis la bloculul in care locuiesc. Acesta a cedat sub greutatea zapezii. O femeie a fost la un un pas de a se accidenta grav in momentul prabusirii.

- Cel putin patru oameni si-au pierdut viata si altul a fost grav ranit dupa ce un elicopter militar s-a prabusit intr-o zona rezidentiala din Istanbul. Aeronava a lovit acoperisul unei cladiri de patru etaje apoi s-a prabusit intre case, fara a provoca alte victime. În momentul incidentului,…

- Peste 80 de voluntari au fost alaturi de Asociația Acasa in Banat la renovarea casei unei batrane din satul Ersig, comuna Vermeș, Caraș Severin. Elena Nimițan are 71 de ani și traiește dintr-o pensie de numai 142 de lei, in satul Ersig. Ea locuia intr-o rulota deoarece casa mica pe care o…