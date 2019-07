Stiri pe aceeasi tema

- Smiley iși ia muzica, sufletul și “cea mai tare trupa din sud-estul Europei” și pornește in cel mai mare turneu național susținut de un artist roman. 15 orase adunate in mai bine de 45 de ore de muzica live, peste 50 de oameni in echipa, lumini, lasere, ecrane, dansatori, invitați surpriza și acces…

- Vor participa 98 de inotatori cu varste cuprinse intre 25 și 90 de ani de la 23 cluburi de inot masters din Romania afiliate la „Federația romana de natație și pentatlon modern”, respectiv de la cluburile sportive din Arad, Bacau, Brașov, Baia Mare, București, Cluj Napoca, Galați, Pitești,…

- Serviciile foodpanda, platforma de food ordering din Romania, acopera circa 45% din populația urbana a țarii, raportat la cifrele furnizate de Institutul Național de Statistica. In prezent, platforma opereaza in 15 orașe mari din țara (București, Cluj-Napoca, Timișoara, Brașov, Iași, Constanța, Sibiu,…

- Mai multe dispozitive electronice de ultima generație au fost prezentate, in aceasta saptamana, la o conferința dedicata lansarii, in Romania, a unei noi rețele de comunicații, de tip „Internet of Things“. Una dintre marile probleme ale traficului rutier din Romania este gasirea unui loc de parcare…

- In Noaptea Muzeelor, BCR ofera copiilor și parinților educație financiara gratuita in 9 orașe din țara, inclusiv Pitesti. Banca Comerciala Romana (BCR) participa pentru cel de-al doilea an consecutiv la Noaptea Muzeelor. In seara de 18 mai 2019, sediul central BCR din Pitești iși deschide porțile și…

- Sigfox, companie specializata in furnizarea de servicii pentru tehnologia IoT (Internet of Things), s-a lansat marti in Romania prin partenerul local Simple IoT, Romania alaturandu-se astfel celor peste 60 tari ale retelei care pot beneficia de folosirea in masa a tehnologiei IoT potrivit news.ro.In…

- Festivalul Filmului Francez din Romania, ajuns la cea de-a 23-a ediție, se va desfașura in perioada 8-19 mai, fiind prezent in acest an, pentru prima data, in 13 orașe, cu 146 de proiecții: București, Cluj, Timișoara, Iași, Arad, Brașov, Braila, Buzau, Constanța, Pitești, Sfantu Gheorghe, Sinaia și…

