- Cursurile reincep luni, in 14 ianuarie, dupa vacanța de iarna. Reprezentanții Ministerului Sanatații atrag atenția ca odata cu inceperea cursurilor, in unitațile de invațamant numarul cazurilor de gripa și viroza ar putea crește. „O importanța majora o reprezinta triajul efectuat de catre…

- Cultivatorii de usturoi ar putea primi din acest an un sprijin financiar de 4.650 lei/ha, care reprezinta contravaloarea in lei a 1.000 euro/ha, daca Hotararea pentru schema ,,Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi” va fi aprobata. „Cultura de usturoi are…

- Mai mulți producatori și fermieri din județul Alba au donat produse alimentare, legume și fructe necesare pentru pregatirea hranei persoanelor fara adapost și a beneficiarilor Serviciului socio-medical de ingrijire la domiciliu a persoanelor varstnice Alba Iulia. SC Transeuro SRL, SC Exotic Fruit SRL,…

- Primaria Satu Mare a predat astazi, 29 noiembrie, cele 39 de locuințe sociale din blocului 2/B de pe str. Ostrovului. Este vorba despre apartamentele recent reabilitate prin programul de construire a locuintelor sociale, proiect cu o valoare de 3,4 milioane lei. Primarulul municipiului Satu Mare, Kereskenyi…

- Partidul Democrat din Moldova, intrunit astazi in ședința saptamanala, a pus in discuție mai multe subiecte sociale importante, fiind luate și o serie de decizii in acest sens, luand in considerare ca se apropie finalul sesiunii parlamentare, dar și finalul anului 2018.

- Mai mulți cititori, care au primit de la casele de pensii, prin Poșta, un formular denumit Certificat de Viața, pe care sa-l completeze și sa-l trimita inapoi, ne intreaba de ce trebuie sa faca acest lucru. RASPUNS: Așa cum am mai precizat la aceasta rubrica (vezi articolul “Ce este Certificatul de…

- Un numar de 26 de fermieri din judetul Gorj vor beneficia de ajutorul de minimis acordat de Ministerul Agriculturii cultivatorilor de tomate in solarii. Dan Tanasescu, directorul Directiei pentru Agricultura Gorj, a declarat ca din totalul de 29 de beneficiari ...

- N. Dumitrescu Lansat la inceputul acestui an, la nivelul judetului Prahova a fost pus in aplicare programul de sustinere a crescatorilor de porci din rasele Bazna si/sau Mangalita. Astfel, potrivit Directiei pentru Agricultura Judeteana Prahova, pe 30 octombrie, un numar de opt purcei din rasa Bazna…