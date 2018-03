Stiri pe aceeasi tema

- Producatorii romani de rosii si-au vazut costurile date peste cap de iarna tarzie si anunta ca primele rosii romanesti, din sere si solarii nu vor fi mai ieftine de 15 lei kilogramul, in primele doua saptamani de la recoltare, scrie Ziarul Financiar.

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, prezent in orasul aradean Chisineu-Cris pentru a se intalni cu fermieri din zona si pentru a inaugura un nou centrul local APIA, a declarat ca sustine ideea stabilirii unei zile nationale a gastronomiei. ”Sigur ar ajuta agricultura si promovarea produselor…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a vorbit, vineri dimineața la Radio Romania, despre cat de grav este afectat sectorul agricol de toate aceste schimbari bruste de temperatura. Petre Daea: “Suntem la cateva zile, doua zile si ceva de la echinoctiu si iata ca suntem in plina iarna, vazand conditiile…

- Într-o postare intitulata „Cum poți sa omori producatorul român”, Calin Matieș, administratorul brutariei Sântimbru susține ca a avut parte de neplaceri în momentul în care a vrut sa își promoveze produsele în Cluj. „Bataie de joc…

- Campania, care a demarat la inceputul lunii si care se va incheia abia in 7 aprilie, are in vedere verificarea modului in care sunt respectate conditiile sanitare veterinare din toate targurile de animale, pietele agroalimentare, abatoarele si centrele de sacrificare cu activitate temporara,…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, nu si-a achitat impozitul pentru terenul si locuinta pe care le detine in Sisesti, Mehedinti. Datoria se ridica la 3600 de lei.Ministrul Agriculturii are in localitatea din Mehedinti o locuinta, cateva anexe si un teren care se intinde pe o suprafata de…

- Ministrul Agriculturii l-a intalnit pe Raul Stefu, un baiat de 11 ani, in comuna Bradu, judetul Sibiu, unde a participat la o distributie de animale in cadrul programului "Porci gratis". Copilul i-a spus ministrului ca este cel mai tanar fan si, totodata, critic al sau. In acest context, Raul…

- Așadar, duminica seara, un moment inedit s-a desfașurat in studioul Antena 3, in emisiunea Danei Chera. Ministrul Agriculturii, Petre Daea, și-a deschis servieta, de care a declarat ca nu se desparte niciodata, aratandu-i jurnalistei Chera ce se ascunde in ea. „Am tot ce trebuie ca sa raspund…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat in emisiunea „Adevaruri de viața” care este cel mai ascuns vis al sau. „Imi doresc ca aceasta țara sa fie cum mi-o inchipui eu. O țara iubita de romani, construita de romani, apreciata de romani și de niciun roman batjocorita”, a marturisit Petre…

- Moment inedit in studioul Antena 3, in emisiunea „Adevaruri de viața”. Ministrul Agriculturii, Petre Dae, și-a deschis servieta, de care a declarat ca nu se desparte niciodata, și i-a aratat Danei Chera ce se ascunde in ea. „Am tot ce trebuie ca sa raspund la orice intrebare. Eu nu știu ce…

- Produsele agro-alimentare bucovinene naturale și sanatoase, preparate cu grija de meșteșugari locali, respectand rețetele moștenite din generație in generație, de zeci de ani, sunt mai aproape de consumatori, incepand cu data de 1 martie. Fundația „Open Fields” a demarat Nord Natural – un proiect de…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat, miercuri, ca nu sunt probleme legate de culturie mari de grau, orz sau secara, chiar daca temperaturile sunt scazute in aceasta perioada de ninsori si viscol. Totusi, sunt semne de intrebare legate de pomicultura si viticultari, a adaugat el. “Harta tarii…

- Anul acesta, Programul pentru tomate cultivate in spații protejate va beneficia de o alocare de 180 de milioane de lei, care vor fi imparțite fermierilor care solicita subvenția de 3.000 de euro, a anunțat ministrul Agriculturii, Petre Daea. Bugetul este similar cu cel din 2017, dar numarul fermierilor…

- Stadiul absorbtiei fondurilor europene si plata subventiilor catre fermieri se afla printre subiectele de pe agenda conferintei de presa ce va fi sustinuta, miercuri, de ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea. De asemenea, seful MADR va oferi detalii despre programul "Tomate romanesti",…

- Din dorința producatorilor de a vinde produse tradiționale și de calitate și vazand interesul cumparatorilor de a achiziționa aceste produse a rezultat ideea de realizare a unui portal de magazine online in care fiecare producator are posibilitatea gratuit de a prezenta și vinde produsele sale. Acest…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, anunța cu mare tam-tam, in septembrie anul trecut, ca potrivit programului de guvernare al PSD, pana la finele lui 2017, vor fi inființate centre regionale de preluare și prelucrare a lanii....

- Pornind de la modelele traditionale cu tot ce inseamna ele, Cami Droge - o romanca stabilita in Norvegia cu drag si dor de cusaturile traditionale romanesti - a creat modele care pot fi realizate cu usurinta de toti cei care ii impartasesc pasiunea.

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a promovat produsele agroalimentare romanesti si a adus in discutie cifre privind consumul de carne autohtona. "Nu pentru asta lucrez, nu pentru vesnicia intunericului ci pentru consistenta luminii, pentru ziua de astazi si pentru privirea in ochi a oamenilor. Spuneam…

- Programul "Alege oaia" a ridicat consumul de carne de oaie in randul romanilor la 37 de tone lunar, ceea ce inseamna ca 1.500 de oi, o stana intreaga, sunt taiate si livrate in lanturile de magazine, sustine ministrul Agriculturii, Petre Daea. Intr-un interviu acordat AGERPRES, seful…

- Ministrul Agriculturii nu a dat detalii despre tipul de avion ce urmeaza a fi folosit si nici despre tehnologia necesara. Reamintim ca o escadrila militara e compusa din 12-16 avioane, in functie de tipul aeronavelor (vanatoare, bombardament etc). Daea a vorbit si despre combaterea grindinei prin intermediul…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a fost, sambata, la Buzau-, al saptelea judet in care a poposit Caravana ,,Alege Oaia”-, intr-o vizita care, in afara de targul propriu-zis, care a fost organizat in parcarea noului hypermarket Kaufland, de la la iesirea dinspre Ploiesti a municipiului, a mai inclus…

- Ministrul Agriculturii s-a aflat astazi la Buzau, unde in cadrul campaniei „Alege oaia” a fost inaugurat targul de produse tradiționale la care buzoienii sunt așteptați, timp de doua zile, pentru a testa alimentele ce au ca ingredient principal carnea de oaie. In aceasta dimineața, ministrul Agriculturii,…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, aflat sambata la Buzau, unde a ajuns caravana Campaniei nationale de informare si promovare 'Alege oaia!', a vizitat un cunoscut supermarket din localitate pentru a verifica prezenta in rafturi a produselor romanesti.

- Ministrul Agriculturii petrece ziua de sambata la Buzau. Dimineata, la ora 7.30, acesta si-a facut aparitia in Piata Centrala. Insotit de primarul Constantin Toma, Daea a stat de vorba cu toti comerciantii si i-a intrebat despre problemele cu care se confrunta. Ministrul Agriculturii a mers apoi in…

- Caravana Campaniei nationale de informare si promovare”Alege oaia” va ajunge in weekend la Buzau, in parcarea noului centru comercial Kaufland Unirii Sud, iar sambata va fi prezent la eveniment si Petre Daea, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. Conform unui comunicat al MADR, vor fi amenajate…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, s-a intalnit joi cu procesatorii si cultivatorii de orez, pentru a discuta despre problemele cu care se confrunta acest sector in vederea identificarii solutiilor pentru a veni in sprijinul acestora, informeaza ministerul de resort printr-un comunicat remis AGERPRES.…

- Vandute uneori la preturi inaccesibile pentru o parte a populatiei, produsele traditionale atestate le aduc castiguri substantiale celor care si-au dat seama de avantajele rețetelor autentice. Delicioasele bucate au intrat pe o piata de nișa, unde clientii fug de produsele din supermarket. O doamnă…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, a vizitat, miercuri seara, unul din putinele darace din tara, din comuna Sadu, unde, inainte de 1990, se putea pieptana o tona de lana pentru a se obtine fire.

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a replicat duminica, intrebat cum comenteaza declaratiile presedintelui UDMR, Kelemen Hunor, referitoare la faptul ca noul program de guvernare ar arata "de parca ar fi scris in Ministerul Agriculturii, printre doua beri", ca ultima data cand s-a imbatat a fost…

- Cel de-al treilea Guvernul al coaliției PSD-ALDE, care va fi condus de Viorica Vasilica Dancila, va avea mai mulți vicepremieri, foști miniștri din vechile Cabinete întorcându-se la Guvernare. Printre aceștia se regasesc, Viorel Ștefan, Ana Birchall, Eugen Teodorovici și alții, scrie…

- Targul este deschis in intervalul orar 10-18. „Organizam aceasta serie de targuri pentru producatorii locali din intreaga tara, sprijinindu-i cu intreaga logistica gratuit, pentru a aduce mai aproape de romani produsele cu specific regional. Iubim savoarea si prospetimea produselor autohtone si de aceea,…

- „Din nefericire, din 33 de fabrici (de zahar n.r.) cate am avut inainte de 1989, mai avem patru. Una este in situatia acesta complicata. Am vorbit zilele acestea, ma preocupa direct situatia. Este vorba de fabrica Diamant de la Oradea. Este o fabrica intr-o zona unde se cultiva sfecla de zahar, unde…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a explicat vineri, la o conferinta organizata de Institutul National de Statistica, necesitatea ca datele sa fie centralizate cu acuratete si cu o interpretare unitara, pentru ca „fara un limbaj al specialistului nu putem zbura in directia politicilor publice”.

- Ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, i-a primit la sediul instituției pe reprezentanții crescatorilor de ovine și pe cei ai marilor rețele comerciale (Asociația Marilor Rețele Comerciale din Romania) in data de 15 ianuarie 2018. Scopul intalnirii a fost acela de a facilita legatura…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a confirmat, luni seara, ca s-a votat retragerea sprijinului politic pentru premierul Mihai Tudose. Intrebat la finalul CExN daca s-a votat retragerea sprijinului politic pentru Tudose, Daea a raspuns: "Da, s-a votat. Este hotararea structurii de partid".…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, sustine ca analizele periodice in partid devin obligatorii si necesare, iar convocarea Comitetului Executiv National al PSD pentru luni “este o secventa a preocuparii partidului privind buna desfasurare a activitatii, in vederea ducerii la indeplinire a programului…

- Primavara aduce un nou val de scumpiri, anunta patronatele din industria alimentara. Vor creste preturile oualor si al produselor din lapte, însa de scumpiri nu vor scapa nici legumele sau carnea. Ministrul Agriculturii, Petre Daea, îi atentioneaza pe producatori sa nu…

- Petre Daea, ministrul Agriculturii, practic unul dintre cei mai populari miniștri ai actualului cabinet, s-a facut remarcat in repetate randruri datorita vorbelor sale …de duh, teoriilor pe care le-a ținut, dar și aplecarii sale catre …oaie. Despre Daea s-a vorbit, așadar, mult, inclusiv ca este casatorit…

- Ministrul Daea contrazice afirmațiile potrivit carora ar fi participat la cea mai scumpa petrecere de Revelion. Daea a precizat ca a platit peste 4.600 de lei pentru cheful de la Poiana Brașov. Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a contrazis afirmațiile aparute in mass-media cu privire la faptul ca…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, socheaza la fiecare aparitie. De aceasta data, celebrul ministru a trecut la un alt nivel. Daea a mers cu soția și cațiva prieteni intr-un restaurant in care vedeta meniului era, bineințeles, oaia. Momentul a fost surprins de catre paparazzi.Citeste si: Tradiții…

