- „Pentru a face mai bine cunoscut modul in care eroul jandarm a fost ucis, acum la implinirea celor 100 de ani, vom reconstitui scena luptei intre «Nicolae Marcu și oameni nesatiosi si ravnitori dupa castig nelegiuit» din acele vremuri. La monumentul eroului jandarm Nicolae Marcu vor fi depuse…

- Personalul Jandarmeriei Alba a pastrat astazi un moment de reculege la ora 12:00 in memoria lui Cristian Amariei, polițistul din județul Timis cazut la datorie ieri, 02 iunie. Acesta a fost ucis in localitatea Izvin de catre o persoana data in urmarire internaționala. In acest context toate autospecialele…

- In aceasta dimineața, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Caraș-Severin, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. - B.T. Caraș-Severin, au efectuat 15 percheziții domiciliare, 13 in Reșița și 2 in Timișoara, la membrii unui grup infracțional organizat, specializat in…

- Un incendiu care s-a produs duminica dimineața la un bloc din Reșița a provocat moartea unei persoane, care s-a intoxicat cu monooxid de carbon. Alte 24 de persoane au fost evacuate, dintre acestea trei fiind transportate la spital. Incendiul s-a produs la un bloc de pe strada Romaniței. "In jurul orei…

- Avertizare de ultim moment! Furtuni violente in Timis, Caras-Severin si Hunedoara, Meteorologii au emis o avertizare meteorologica valabila... The post Avertizare de ultim moment! Furtuni violente in Timis, Caras-Severin si Hunedoara appeared first on Renasterea banateana .

- Un barbat in varsta de 63 de ani, care a traversat strada neregulamentar, a fost accidental mortal, duminica, de catre o ambulanta care se afla in misiune pe strada Timisoarei din Resita. "In municipiul Resita, in jurul orelor 12.00, o ambulanta aflata in misiune pe strada Timisoarei, cu semnalele luminoase…

- La nivelul judetului Caras-Severin au fost solicitate si aprobate, pana la aceasta data, trei centre de sacrificare a mieilor, dintre care doua sunt la Resita, iar unul la Caransebes. "In perioada premergatoare sarbatorilor pascale, la nivelul judetului Caras-Severin, prin inspectorii Directiei Sanitare…