- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Caras- Severin, incendiul din Muntii Semenic a fost lichidat luni dupa-amiaza. "Incendiul din Muntii Semenic a fost lichidat. Elicopterul a efectuat 15 aruncari cu apa. Fortele de interventie de la sol raman la fata locului,…

- Doua din cele trei focare izbucnite duminica dupa-amiaza, in Muntii Semenic, au fost luni stinse. "Pana la aceasta ora, s-au efectuat 11 misiuni de aruncare a apei, din dispozitivul special transportat de elicopter, asupra focarelor din Muntii Semenic. De asemenea, intervin, in continuare, si echipajele…

- Zeci de pompieri militari din Resita si Caransebes si lucratori ai Ocolului Silvic Paltinis actioneaza si luni dimineata pentru stingerea incendiului izbucnit duminica dupa-amiaza in Muntii Semenic, in ajutorul lor fiind trimis si un elicopter IGAv. "Peste 30 de pompieri militari din cadrul…

- Pompierii clujeni anunța intervenția la un incendiu în Baciu. ”Incendiu la mansarda unei case de locuit în localitatea Baciu”, anunța ISU Cluj. Incendiul a fost raportat prin 112 vineri, la ora 13.10.------------------------UPDATE Incendiul…

- Interventie rapida a specialistilor de la ISU Caras-Severin, in urma unui incendiu izbucnit la o casa din Oravita. Pompierii au salvat un caine aflat in pericol din cauza focului care a pornit in incaperea in care patrupedul isi avea culcusul. Incendiul s-a iscat la o casa de pe strada Closca din Oravita,…

- Sectia de pompieri Macin intervine pentru limitarea efectelor unui incendiu care se manifesta la gardul unei gospodarii din localitatea Garvan.A ars o suprafata de aproximativ 50 metri liniari de gard din stuf si vegetatia din jur.S a intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma, un ofiter…

- Meteorologii au emis o avertizare cod galben de instabilitate atmosferica accentuata - cu ploi abundente, descarcari electrice si grindina - valabila pentru 25 de judete. Avertizarea va intra in vigoare duminica, la ora 14.00, si va fi valabila pana luni, la ora 23.00. Sunt asteptate cantitati de precipitatii…

- Incendiul izbucnit vineri dimineata la groapa de gunoi a orasului Arad a fost stins de catre pompieri dupa aproximativ 17 ore, fiind folositi aproximativ 350 de metri cubi de apa, transmite corespondentul MEDIAFAX.