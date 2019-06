Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe persoane au fost evacuate, luni dupa-amiaza, dintru-un bloc cu zece etaje din Resita, din cauza unui incendiu cu degajare mare de fum, potrivit Agerpres. "Incendiul s-a produs la un apartament din Resita, situat pe Bulevardul Republicii, bl A2. La fata locului intervin sase autospeciale,…

- „Incendiul se manifesta la podul și acoperișul casei și s-a extins și la acoperișul unui imobil invecinat. In urma cercetarilor efectuate la fața locului, a rezultat ca incendiul a fost cel mai probabil cauzat de neizolarea corespunzatoare a instalației electrice. Incendiul nu s-a soldat…

- O scara a unui bloc de locuințe din municipiul Bistrița a fost inundata cu fum, dupa ce un incendiu a izbucnit la subsolul cladirii. Un locatar s-a intoxicat cu fum, dupa ce a coborat in subsol sa vada ce se intampla. Casa scarii unui bloc de pe strada Pescarilor din Bistrița a fost inundata in aceasta…

- O cultura de cannabis indoor a fost descoperita, joi, de politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Vrancea, intr-un apartament din Focsani, in urma unor perchezitii domiciliare care au vizat o grupare specializata in trafic si consum ilegal de droguri, potrivit Inspectoratului…

- Barbatul de 62 de ani care a scapat ca prin minune cu viața, luni seara, dupa ce a fost lovit de o locomotiva, in Gara Turceni era angajat Minoprest. Acesta s-a ales cu un picior fracturat. „ A fost inregistrat, astazi, ca și accident de munca, dupa ce angajatorul a transmis fișa de comunicare eveniment.…

- Doi agenti de jucatori din Brazilia, suspectati ca au organizat imigrarea ilegala a aproximativ 20 de fotbalisti, au fost arestati în Portugalia pentru trafic de fiinte umane, a anuntat politia portugheza de frontiera, potrivit AFP.Jucatorii în cauza sunt si ei din Brazilia.Cei doi…

- REȚINUȚI PENTRU MAI MULTE INFRACȚIUNI DE TRAFIC DE MINORI La data de 12 martie a.c., polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Vrancea, sub coordonarea unui procuror din cadrul D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Vrancea, au identificat principalii suspecți in cazul mai multor infracțiuni…

- In zilele de luni 11 si 18 martie, ziarul Adevarul va aduce in atentie 2 volume scrise de Marian V. Ureche – fostul sef al Serviciului de Informatii al Justitiei (SIPA). Volumele vor fi distribuite impreuna cu ziarul Adevarul. Pachetele ziar plus carte vor costa cate 16 lei si se vor putea gasi la…