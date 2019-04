Stiri pe aceeasi tema

- Un cetațean informat, un cetațean caștigat! Manifestarea s-a desfașurat la Colegiul Național ”Gheorghe Șincai” din Baia Mare, unde a fost prezent secretarul de stat Victor Alexeev din Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni, respectiv șeful de serviciu Radu Cosma. Aceasta inițiativa este dedicata…

- Guvernul sustine printr-o serie de programe intoarcerea acasa a romanilor care doresc acest lucru, a declarat ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia Intotero, marti, la Palatul Victoria, la lansarea campaniei nationale "Informare acasa! Siguranta in lume!", editia 2019, in prezenta prim-ministrului…

- Guvernul sustine printr-o serie de programe intoarcerea acasa a romanilor care doresc acest lucru, a declarat ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia Intotero, marti, la Palatul Victoria, la lansarea campaniei nationale "Informare acasa! Siguranta in lume!", editia 2019, in prezenta prim-ministrului…

- Guvernul este alaturi de romanii de pretutindeni pentru a-i ajuta sa cunoasca si sa inteleaga drepturile si obligatiile pe care le au, a declarat marti prim-ministrul Viorica Dancila, la lansarea Campaniei nationale "Informare acasa! Siguranta in lume!" - editia 2019, potrivit Agerpres. "Lansam…

- Guvernul a prezentat astazi a treia etapa a campaniei nationale „Informare acasa! Siguranta in lume!”, prin care romanii care studiaza sau muncesc in strainatate sunt informati in legatura cu legislatiile statelor straine. Premierul Viorica Dancila a subliniat ca aceasta campanie de informare tine cont…

- Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni, in colaborare cu Ministerul Educatiei Nationale, Ministerul Afacerilor Interne si Ministerul Afacerilor Externe, organizeaza Campania nationala ”Informare acasa! Siguranta in lume!”. “Aceasta campanie are ca principal scop informarea romanilor cu privire la…

- Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni a organizat azi, pentru prima data in Craiova, reuniunea la nivel de experți dedicata problematicii diasporei din Uniunea Europeana “Masuri de reintoarcere acasa și de informare pe tema traficului de persoane”, cu accent asupra modalitaților ...

- Autoritatile vor organiza, in februarie, in Italia, o bursa a locurilor de munca pentru romanii care muncesc acolo, a anuntat ministrul Muncii, Marius Budai, duminica seara, la Antena 3, scrie Agerpres. "Am pus bazele unei colaborari importante cu ministrul Natalia Intotero (ministrul pentru…