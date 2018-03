Caraş-Severin: Două decese în urma accidentului de pe DN 58B UPDATE ORA 18:14 O a doua persoana care a fost ranita in accidentul produs miercuri pe DN 58B a decedat, iar alti doi raniti au fost transportati la spital. "Din pacate a fost declarata decedata si o a doua persoana, cea pentru care s-au efectuat manevre de resuscitare la fata locului. De altfel, victima a necesitat descarcerare. In momentul de fata, circulatia pe DN 58B a fost reluata", a declarat purtatorul de cuvant al ISU Semenic al judetului Caras-Severin, Magdalena Tocmelea. Un grav accident de circulatie, soldat cu decesul a doua persoane si ranirea altor doua, a avut loc, miercuri dupa-amiaza,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

