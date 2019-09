Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul evaluarii, componenta financiara va reprezenta 85%, valoarea consumului de combustibil in ciclu mixt - 5%, valoarea cea mai mica a emisiilor de CO2 in ciclu mixt - 5%, iar perioada de garantie - 5%. Ofertele care vor prezenta o valoare a emisiilor de CO2 in ciclul mixt mai mare de 145 g/km…

- Primaria Rașnov a scos la licitaaie contractul pentru execuția lucrarilor de „Sistematizare si executie canalizare pluviala in cartierul Florilor”. Cartierul Florilor ste poziționat in partea de nord a stațiunii Rașnov, de o parte și de alta a Strazii Caraiman (DN73). Partea de la vest de Strada Caraiman…

- Consiliul Județean Buzau a semnat contractul de finanțare din fonduri europene pentru proiectul ”Extinderea și dotarea Unitații de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgența Buzau”, promovat spre finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritara Dezvoltarea Infrastructurii…

- Primaria Rașnov a scos la licitație achizitia de servicii de proiectare tehnica, executie lucrari si asistenta tehnica pe parcursul derularii lucrarii pentru „Proiectare si executie Modernizare Iluminat Public si Canalizatie Curenti Slabi la nivelul orasului Rasnov, respectiv Cartierele 1 si 2”. Investiția…

- Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Arad Contract de finanțare: Nr. 3951/12.03.2019 Valoarea totala a proiectului este de 1.758.025,71 lei, iar valoarea finanțarii nerambursabile este de 1.296.921,76 lei. Obiectivele proiectului: Prin proiect se urmarește creșterea eficienței energetice…

- Primaria Brașov a scos la licitație activitatea de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor stationate/oprite neregulamentar pe raza municipiului. Numarul estimat de vehicule care urmeaza a fi ridicate este de 10 mașini/zi, adica 1.800 de bucați pentru intreg contractul. Operatiile incluse in…

- Spitalul Judetean de Urgenta din Ploiesti e inclus in mai multe proiecte europene de modernizare, propuse de Consiliul Judetean. Cel mai avansat, care deja a primit finantare si pentru care exista un contract de executie semnat, vizeaza extinderea si dotarea Unitatii de Primiri Urgente. Lucrarile vor…

- Spitalul Clinic de Urgența pentru Copii Brașov a publicat astazi pe SICAP anunțul privind contractarea lucrarilor de igienizare și reparații la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU). Contractul vizeaza „executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta”.…