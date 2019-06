Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Inspectoratului General pentru Imigrari - Biroul pentru Imigrari al judetului Braila au refuzat prelungirea dreptului de sedere temporara pe teritoriul Romaniei unui cetatean egiptean, in varsta de 37 de ani, in urma constatarii casatoriei de convenienta cu o braileanca. "O femeie…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Oravița (Caraș Severin) au depistat doi cetateni din Albania care au incercat sa intre ilegal in Romania din Serbia, pe jos, pe la frontiera verde. Un alt cetațean albanez a fost depistat de oamenii legii din cadrul Sectorului Politiei…

- Politistii de imigrari au verificat peste 200 de societati comerciale si au depistat 142 de straini care desfasurau activitati lucrative fara forme legale sau se aflau in sedere ilegala, in urma unor actiuni intreprinse la nivel national. Au fost aplicate sanctiuni contraventionale in valoare de aproape…

- Politistii romani si partenerii de pe teritoriul statelor membre Schengen au depistat, in ultima luna, peste 2.800 de persoane, 302 autovehicule si peste 200 de documente ce faceau obiectul unor semnalari introduse in Sistemul Informatic Schengen. Pe parcursul lunii aprilie, au fost localizate, pe teritoriul…

- Politistii din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrari - Serviciul pentru Imigrari al judetului Timiș, au refuzat prelungirea dreptului de sedere ... The post Casatorie de conveniența la Timișoara appeared first on Renasterea banateana .

- Kosovarul are 52 de ani și a cunoscut-o pe timișeanca de 37 de ani pe internet. S-au ințeles sa se casatoreasca pentru ca barbatul sa primeasca drept de ședere in Romania, iar apoi sa poata calatori in alte state membre UE. La sfarșitul lui iunie 2018 cei doi au incheiat casatoria și s-au…

- Potrivit sursei citate, politistii de frontiera din Dorohoi, in cooperare cu politisti din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Botosani si politisti din cadrul Biroului pentru Imigrari i-au descoperit pe transfugi in timpul unei actiuni pe linia prevenirii si combaterii migratiei ilegale."In…

- Opt cetateni asiatici care au incercat sa intre ilegal in Romania au fost prinsi de politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Dorohoi, a anuntat, vineri, purtatorul de cuvant al Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera, Minodora Racnea. Potrivit sursei citate, politistii…