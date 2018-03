Stiri pe aceeasi tema

- Oleg Tabakov, un mare actor rus, a murit la varsta de 82 de ani. Tabakov fusese decorat de Vladimir Putin, președintele Rusiei transmițand familiei marelui actor condoleanțe. „Oleg Pavlovitch (Tabakov) a murit dupa o lunga suferinta”, a anunțat conducerea Teatrului de Arta din Moscova, unde Tabakov…

- Fotbalul romanesc este in doliu. Ion Voinescu, unul dintre cei mai mari portari ai Romaniei, a incetat din viața la varsta de 88 de ani. Anunțul ca portarul de legenda al Stelei din anii ’50 – ’60 nu mai este printre noi a fost facut de site-ul oficial al FRF. Nascut la 18 aprilie 1929, […] The post…

- Un tanar de 23 de ani si-a pierdut viata luni dimineata intr-un accident rutier pe care chiar el l-a produs la Dragutesti, la scurt timp dupa ce a plecat de acasa. In masina pe care Valentin Oproiu o conducea se mai aflau sotia aces...

- Este doliu in lumea sportului din Romania. Un fost portar de legenda al Romaniei a murit. Claudiu Ionescu, portarul cu care Romania a cucerit bronzul olimpic la handbal in 1980, la Moscova, a murit la varsta de 58 de ani, din cauza unor probleme la inima, anunța handbalvolei.ro.Citeste si:…

- Caz cutremurator in Arges! O mama isi cauta copilul pe care l-a nascut acum 26 de ani, dar pe care nu l-a vazut niciodata. In spital i s-a spus ca bebelusul a murit, dar femeia a descoperit ca actele medicale i-au fost falsificate.

- Lewis Gilbert, regizor britanic cunoscut pentru filmele „Alfie”, „Educating Rita” și trei producții din seria James Bond, a murit la varsta de 97 de ani, informeaza BBC. Nascut la Londra in 1920, Gilbert și-a inceput cariera ca actor inainte de a regiza filme de razboi precum „Reach for the Sky” și…

- Un copil de aproximativ doi ani a murit, iar tatal si bunica sa au fost grav raniti in urma unui accident rutier care a avut loc miercuri seara pe o trecere de pietoni din municipiul Constanta, scrie digi24.ro.

- Dupa ce au fost aprobate bugetele tuturor institutiilor subordonate Consiliului Judetean, dupa anumite amendamente privind transferuri de sume de la unele capitole la altele, bugetul propriu al judetului, in suma de 214 milioane de lei, a fost votat in unanimitate. Comparativ cu anul trecut, bugetul…

- Nascut pe 21 ianuarie 1954, in Burkina Faso, scenaristul si regizorul Idrissa Ouedraogo a devenit cunoscut pentru lungmetraje ca „Yaaba" (1989), „The Law/ Tilai" (1990) si „Samba Traore" (1992). A regizat peste 25 de filme de scurt si lun metraj, documentare si artistice. A debutat in lungmetraj in…

- Miercuri seara, Codruța Kovesi, șefa DNA, ne-a facut o surpriza de proporții. Dupa ce timp de citeva zile, a refuzat sa raspunda intrebarilor legitime ale opiniei publice provocate de dezvaluirile incredibile privind abuzurile comise de Unitatea de elita a DNA Ploiești (citat din Codruța Kovesi) in…

- Orașul Ineu din județul Arad a fost lovit de o tragedie fara margini. Bogdan Dragoi, un tanar de 23 de ani, fiul unui cunoscut profesor si fost director de liceu, a murit intr-un accident de mașina groaznic.

- Nascut cu numele Vito Farinola intr-o familie italiana din Brooklyn, Damone s-a facut cunoscut interpretand balade cu vocea sa profunda de bariton. El a fost prieten cu Frank Sinatra, care i-a apreciat vocea. Intr-o cariera de peste 50 de an, Vic Damone a lansat peste 2.500 de inregistrari si hituri…

- O mama a doi copii a fost diagnosticata cu o forma agresiva de cancer la san cu doar doua zile dupa ce i se spusese ca este gravida. Tanara de 33 de ani a murit la 9 luni dupa ce a nascut o fetița. Jenni McCarthy din Beverley, Yorkshire, a primit o veste devastatoare la doar doua zile dupa ce aflase…

- Lumea fotbalului mondial este in stare de soc. Un mare fotbalist a incetat din viata din cauza unei boli crunte. Este vorba despre Liam Miller, fost jucator la Manchester United și Celtic, care a murit la varsta de 36 de ani, in urma unei scurte batalii cu cancerul pancreatic, anunta Antena 3.Citește…

- Totul a mers bine și dupa naștere mama și copilul au fost externați din maternitate și au plecat acasa. Dupa numai doua zile cei doi au revenit la spital pentru ca baiețelul nu se simțea bine și avea febra. Timp de o saptamana copilul s-a zbatut intre viata si moarte, insa in cea de a 13-a zi de…

- Astazi, Teodora Mocanu, femeia care a nascut la spitalul privat Isis din Constanta, in noaptea dintre 23 si 24 ianuarie, ar fi implinit 35 de ani.Reamintim ca dupa nasterea, pe cale naturala, Teodora a intrat in stop cardio respirator, a fost resuscitata si transferata la Spitalul Judetean Constanta.Aici…

- Luni seara, profesorul Teodor Nicolau, fost director al Colegiului Național ”Zinca Golescu” din Pitești, a incetat din viața. Acesta a suferit un stop cardio-respirator in timp ce se afla in stația de autobuz Kaufland – Exercițiu. Teodor Nicolau, unul dintre cei mai apreciați profesori de matematica…

- Noul ministru al Sanatații, Sorina Pintea, a dispus trimiterea unui control la spitalul privat din Constanța care in numai doua saptamani a inregistrat doua decese, o mama care a murit la scurt timp dupa ce a nascut un copil sanatos și un bebeluș care a murit la cateva ore dupa ce a fost adus pe lume.

- Un bebeluș care s-a nascut in noaptea de 1 spre 2 februarie la o maternitate privata din Constanța a murit la Spitalul județean. Copilul fusese transferat de urgența acolo din cauza unor probleme medicale, dar a ajuns in stare foarte grava și nu a supraviețuit.

- Un batran in varsta de 78 de ani, din municipiul Vatra Dornei, a decedat acum doua zile, la aproape o luna dupa ce a fost accidentat de un autoturism pe o trecere de pietoni. Accidentul s-a petrecut pe data de 2 ianuarie, varstnicul suferind la vremea respectiva fracturi costale si o fractura de ...

- Cartea „Ghid de turism activ al parcurilor nationale si naturale din Muntii Banatului“ a fost lansata zilele acestea si la Resita, in zona pe care o descrie si o promoveaza tanara, absolventa a Facultatii de Geografie din cadrul Universitatii de Vest din Timisoara. De fapt, volumul reprezinta…

- PSD l-a propus in funcția de ministru al Economiei pe deputatul Danuț Andrușca (49 de ani), un politician cvasi-necunoscut care in anii tranziției, doar cu bacalaureatul, a facut bani din afaceri cu cauciuc.

- Soțul femeii care a murit la scurt timp dupa ce a nascut la o clinica privata din Constanța a vrut sa depuna plangere la Colegiul Medicilor, insa nu i-a fost primita pe motiv ca este scrisa de mana. Gheorghița Coman este decis sa revina la Colegiu cu sesizarea redactata la calculator și in același…

- O femeie care a nascut la un spital privat a murit la scurt timp dupa ce a fost supusa unei interventii chirurgicale la Spitalul Judetean Constanta, unde fusese trasnferata in urma aparitiei unor complicatii. Reprezentantii spitalului privat sustin ca decesul a fost cauzat de o anomalie placentara rara…

- Liviu Dragnea l-a incurcat pe Neagu Djuvara cu Mircea Djuvara, un filosof roman care a murit in 1945. In mesajul de condoleanțe al liderului PSD Liviu Dragnea apare numele Mircea Djuvara. Ulterior, mesajul a fost modificat pe pagina de Facebook a acestuia. #Romania a pierdut astazi una dintre cele mai…

- Neagu Djuvara a incetat din viata, joi, la varsta de 101 ani. Istoricul a vorbit ultima data public in decembrie 2017, dupa moartea Regelui Mihai cand si-a exprimat regretul fata de pierderea suferita.

- Istoricul roman, om de cultura eminent, a incetat din viața astazi, la varsta de 101 ani. A fost una dintre cele mai indragite personalitati culturale ale Romaniei, apreciat pentru spiritul sau, pentru eleganta si pentru eruditia sa. Neagu Djuvara implinise onorabila varsta de 101 ani vara trecuta. El…

- Caz tragic la Constanța! O femeie de doar 35 de ani și-a pierdut viața la scurt timp dupa ce a adus un copil pe lume. Femeia a nascut la spitalul privat Isis din Constanța, in cursul nopții de marți spre miercuri, 23 spre 24 ianuarie.

- Artistul a avut intotdeauna o evolutie de-a lungul carierei sale, care se intinde pe cinci decenii, de la figurativ la abstract, de la pictura la sculptura. Nascut la Bessemer, in Alabama, pe 5 decembrie 1939, el a crescut in sudul segregationist al Statelor Unite, unde a fost un militant activ in lupta…

- Pictorul si sculptorul american Jack Whitten a murit la varsta de 78 de ani, a anuntat duminica Muzeul de Arta din Baltimore, care ii va dedica in curand o expozitie organizata in colaborare cu Muzeul Metropolitan din New York, noteaza AFP. Acest artist de culoare a evoluat continuu pe…

- Cel mai important proiect de pe ordinea de zi a vizat repartizarea catre primarii a sumelor de bani pe care Consiliul Judetean a avut dreptul, conform legii, sa le imparta. Este vorba de 8.137.000 de lei. „Un criteriu principal de care am tinut cont la repartizarea sumelor au fost datoriile…

- Sportul constantean este in doliu, dupa trecerea la cele vesnice, la varsta de 67 de ani, a lui Ion Baba, fost jucator de oina, care, in ultimii zece ani, la solicitarea conducerii Federatiei Romane, a acceptat sa puna umarul si la dificila misiune de renastere a oinei. "Doliu in lumea oinei la inceput…

- Un nou nascut a murit in noaptea de sambata spre duminica la Spitalul Orasenesc din Rovinari, judetul Gorj. Inspectoratul de Politie al Judetului Gorj a deschis un dosar penal pentru moarte suspecta.

- O tanara de 23 de ani din Pitești, diagnosticata imediat dupa ce a nascut cu sarcom alveolar de parți moi, o forma rara de cancer, cu metastaze, s-a stins din viața miercuri, intr-o clinica din Turcia.

- Cristina Manea, tanara din Pitesti care a fost diagnosticata cu o forma rara de cancer chiar in ziua in care a nascut, a murit. Din pacate, mobilizarea oamenilor nu a ajutat-o si boala a rapus-o.

- Lumea fotbalului a primit o veste cutremuratoare! Internationalul hondurian Juan Carlos Garcia a încetat din viata la doar 29 de ani. Acesta a fost rapus de o boala cumplita, potrivit spynews.ro. Nascut la 8 martie 1988, Juan Carlos Garcia a fost rapus de leucemie, boala cu care…

- Ancheta la Rasnov, dupa ce o tanara de 16 ani a nascut acasa un copil care a murit ulterior. Aceasta s-a dus, vineri, la spitalul din oras, iar medicii au alertat Politia. Tanara de 16 ani a ajuns, vineri, la policlinca din Rasnov, cu sangerare masiva si semne clare ca a dat nastere unui copil, dar…

- Sef al Google timp de 10 ani, Eric Schmidt a anuntat ca se retrage din board-ul Alphabet, unde ocupa functia de director executiv. Eric Schmidt a declarat ca vrea sa se ocupe mai mult de proiecte stiintifice si filantropice, iar pozitia foarte buna a tuturor companiilor de sub umbrela Alphabet…

- „In perioada anilor 1700-1800, Resita era o localitate micuta, de circa 120 de gospodarii, ne povesteste administratorul public Vasile Paul. Intr-un fel, norocul a fost ca industria siderurgica din Bocsa si-a terminat materia prima, respectiv sursa de lemn pentru productia mangalului, si…

- Teatrul iesean este in doliu, dupa ce, actorul Gelu Zaharia, a murit la varsta de 74 de ani. „Ne-a parasit Gelu Zaharia, indragitul și neprețuitul nostru actor, coleg și prieten. Copleșita de durere, echipa Teatrului Național Iași iși exprima intreaga compasiune și este alaturi de familia indoliata.…

- Trecerea in neființa la doar 56 de ani a unui indragit cantareț a luat prin surprindere o lume intreaga. Este vorba despre solistul trupelor Nevermore și Sanctuary, Warrel Dane. Acesta s-a...