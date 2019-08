Caraş-Severin: A murit ing. Dan Perianu, o personalitate a culturii tehnice şi industriale "Prin aceasta despartire, Resita si Banatul Montan au pierdut un om de exceptie, devotat spatiului in care si-a desfasurat intreaga activitate pana la ultima rasuflare. Ing. Dan Perianu va ramane in memoria noastra ca un banatean de exceptie. Intre anii 2015 - 2018 s-au desfasurat, in cadrul sectiei germane Alexander Tietz a Bibliotecii Judetene Paul Iorgovici Caras-Severin, un sir de dezbateri sub genericul 'Pareri, opinii, realitati'. Discutii amicale pe tema istoriei locale a Banatului Montan la care ing. Dan Perianu a fost mereu prezent", a declarat presedintele Forumului Democratic al… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

