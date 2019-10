Caraş-Severin: 90 de ani de la primul număr al revistei 'Vasiova', sărbătoriţi printr-un festival în grai bănăţean "Tata Oancea a ramas in memoria oamenilor ca o figura pitoreasca a Vasiovei si a Banatului, unic prin unele fapte ale existentei sale. El este cunoscut pentru ce a insemnat in literatura si publicistica banateana interbelica, dar mai ales pentru dragostea sa pentru carti si creatie. Opera sa de baza este revista Vasiova, pe care a realizat-o singur intre anii 1929 - 1947. Este uluitor faptul ca a reusit atata timp sa o sustina cu forte proprii. A scris articole, a adunat materiale, a executat manopera tipografului si corectorului, si-a facut publicitate si a alergat din loc in loc s-o vanda,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

