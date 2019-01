La toate cele trei locații ale Spitalului Județean de Urgența Targu Jiu a fost instituita astazi 21.01.2019 starea de carantina ca urmare a decesului unei femei in varsta de 51 de ani din cauza gripei. Este interzis accesul vizitatorilor la bolnavii internați pe perioada de carantina cat și accesul altor persoane in spital, cu excepția … Articolul CARANTINA la toate locațiile SJU Targu Jiu! Accesul vizitatorilor INTERZIS! apare prima data in GorjDomino - cotidian local! .