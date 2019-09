Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 2 septembrie, a debutat editia cu numarul 22 a Galei tanarului actor HOP 2019, dedicata unei teme generoase: "Teatru coregrafic. DansActorul ca fenomen al teatrului actual".Competitie profesionista care pune in valoare creativitatea, originalitatea si aptitudinile deosebite ale tinerilor actori,…

- Cațiva dintre tinerii caștigatori ai preselecției HOP 2019 s-au intalnit pe acoperișul TNB sa faca un spectacol. Sub indrumarea maestrului Gigi Caciuleanu – directorul artistic al acestei ediții –...

- Cateva zile ne mai despart de intalnirea cu DansActorii participanti la Gala Tanarului Actor Hop, de la Constanta. Tanara generatie de actori va pasi pe scena performantei actoricesti, pregatita pentru o competitie ce se anunta extrem de provocatoare. Zilele la Gala Hop vor fi pline de activitati,…

- UNITER a anuntat juriul de concurs pentru editia a XXII-a a Galei HOP, care va avea loc intre 2 si 5 septembrie la Constanta. Cei 50 de concurenti vor intra in universul Gigi Caciuleanu si vor fi jurizati de Adrian Batista, regizor si producator TV; Ioana Bogatan, actrita; Ada Lupu Hausvater, regizor;…

- OMERTA DE LA TEATRUL NAȚIONAL. Ion Caramitru, un manager de excepție al propriilor sale buzunare. Recentul scandal pornit de la concedierea a 54 de tehnicieni din Teatrul Național deschide rani mai vechi. De-a lungul timpului, deciziile lui Ion Caramitru au fost contestate de nenumarate ori, dar, aparent,…

- Ministrul Culturii face control la TNB ca sa vada cum sunt cheltuiți banii, și de ce „unele persoane” incaseaza 10% din fiecare reprezentație Ministrul Culturii, Daniel Breaz, a anuntat, duminica, ca va dispune un control la Teatrul National Bucuresti, pentru a vedea cum sunt cheltuiti banii, precizand…

- Tot ce conteaza sunt faptele și tocmai de aceea Guvernul trecut al Republicii Moldova a pierdut in totalitate increderea UE UE nu mai acorda cecuri in alb Republica Moldova are, in momentul de fața, in Maia Sandu, prim-ministrul cel mai reformator [caption id="attachment_46142" align="alignleft" width="300"]…

- Filmul columbian "Monos", de Alejandro Landes, a castigat Trofeul "Transilvania", la gala TIFF ce a avut loc, sambata seara, la Teatrul National din Cluj-Napoca. Premiul este in valoare de 15.000 de euro. In "Monos", opt membri adolescenti ai unei trupe de gherila si ostatica lor se ascund in munti.…