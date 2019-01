Stiri pe aceeasi tema

- "Ințeleg ca PSD vrea sa dea OUG-uri cu efecte juridice retroactive (ceea ce este clar neconstituțional) - ca sa anuleze procese judecate in trecut și sa scape de condamnari date deja. Vreau sa le zic clar: nu va jucați cu focul. Daca așa ceva devine posibil și acceptat ca fiind constituțional…

- Un mecanic de locomotiva din Romania a decis sa povesteasca pe pagina sa de socializare despre condițiile crunte in care el și colegii sai sunt obligați sa lucreze in fiecare zi. Radu Moldoveanu este din Constanța și are 36 de ani. In luna mai, el a alertat Poliția dupa ce a vazut hoții cum furau din…

- Radu Herjeu, membru CNA, l-a acuzat pe Marian Godina de ipocrizie, intr-o postare pe contul personal de Facebook, dupa ce acesta din urma a fost surprins de radar cu 113 kilometri pe ora in localitate. Godina a replicat printr-un articol pe blogul sau, in care l-a criticat vehement pe Herjeu pentru…

- Radu Herjeu, membru CNA, l-a acuzat pe Marian Godina de ipocrizie, intr-o postare pe contul personal de Facebook, dupa ce acesta din urma a fost surprins de radar cu 113 kilometri pe ora in localitate. Godina a replicat printr-un articol pe blogul sau, in care l-a criticat vehement pe Herjeu pentru…

- Show-ul de Revelion din Piata Palatului Culturii a inclus un concert si un spectacol piromuzical cu o durata de 10 minute. Focul de artificii a fost realizat cu ajutorul unui echipament special alcatuit dintr-o instalatie de tragere wireless, avand o perfecta sincronizare cu muzica, utilizand un soft…

- PSD a fost depasit de PNL, pentru prima data de la alegerile parlamentare din 2016, potrivit unui sondaj IMAS realizat la comanda USR. In cercetarea obtinuta de Adevarul se mai arata ca USR a scazut in preferintele alegatorilor, partidul lui Dacian Ciolos stagneaza iar partidul lui Victor…

- Camera Reprezentanților din SUA a adoptat doua rezoluții in care se opune finalizarii construcției gazoductului rusesc Nord Stream-2 și condamna agresiunea militara a Rusiei impotriva Ucrainei din Stramtoarea Kerci, anunța pe Facebook Ambasada Ucrainei in Statele Unite. Rezoluția impotriva finalizarii…

- Roxana Wring sustine ca declaratiile de marti ale edilului general "sunt o minciuna de la un cap la altul, la fel cum este intregul sau mandat de pana acum". "Primarul Capitalei incearca sa mute discutia de la decizia instantei, la tot felul de povesti fabricate in vilele din Voluntari. Adevarul…