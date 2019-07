Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier este oprit, sambata, pe DN 2A, la iesirea din localitatea Ovidiu spre Mihail Kogalniceau, judetul Constanta, in urma coliziunii dintre trei masini. Trei persoane au fost ranite, in zona fiind solicitat un elicopter SMURD.

- Un motociclist a fost grav ranit in impactul cu o masina duminica la iesirea din localitatea 23 August catre Tuzla, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. Potrivit Infotrafic, pe DN 39, la iesirea din localitatea 23 August catre Tuzla, judetul Constanta,…

- Imagini accident groaznic. O persoana a murit si sase au fost ranite dupa ce doua mașini s-au ciocnit.video+foto Accident groaznic la inceput de minivacanța de Rusalii. Un om a murit, iar alți sase au fost raniți dupa ce doua mașini s-au ciocnit pe Autostrada Soarelui. Traficul rutier a fost oprit pe…

- Carambol pe Autostrada Soarelui, la kilometrul 84, in care au fost implicate cinci mașini. In urma incidentului care a avut loc vineri, trei persoane au fost ranite. Traficul este ingreunat. "Pe sensul catre litoral al Autostrazii 2 Constanta – Bucuresti, la kilometrul 84, in zona localitatii Vlad Tepes…

- Potrivit Centrului Infotrafic, din Inspectoratul General al Politiei Romane, circulația feroviara pe sectia de cale ferata 202 Targu-Jiu –Petrosani, intre statiile CF Valea Sadului si Lainici (judetul Gorj) s-a intrerupt, din motive tehnice: tensiunea pe firul de contact. Din acest motiv, doua trenuri…

- Cel puțin cinci victime in urma unui accident rutier petrecut vineri dupa-amiaza pe DN 2A, la iesirea din localitatea Mihail Kogalniceanu catre Constanta, cand trei autovehicule au intrat in coliziune, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ).

- Un accident rutier a avut loc astazi la iesire din localitatea Mihail Kogalniceanu catre Constanta. Potrivit IPJ Constanta trei autoturisme au fost implicate. Din primele informatii cinci persoane au fost ranite usor. Se pare ca un autoturism ar fi patruns pe contrasens. Politistii rutieri au deschis…

- Traficul rutier este oprit, joi, pe DN 6 Lugoj – Caransebeș, in zona localitații Govojdea, din județul Timiș, dupa coliziunea dintre un tir și patru mașini. O persoana a fost ranita ușor, potrivit Mediafax.Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, traficul…