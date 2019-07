Carambol pe DN22, in Cogealac. Patru autoturisme sunt implicate in accident

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in comuna Blejoi din municipiul Prahova. Potrivit ISU Prahova, trei autoturisme au fost implicate. "Pompierii au fost solicitati sa intervina pentru asigurarea zonei unui accident rutier in comuna Blejoi, zona Metro DN1 . Intervenim cu un echipaj…

- Un accident rutier s-a produs, sambata, in localitatea Santimbru Fabrica. Potrivit pompierilor, este vorba despre o coliziune intre trei autoturisme. ”Detașamentul de pompieri Alba-Iulia intervine cu o autospecialade de stingere cu apa și spuma, o autospeciala de descarcerare și o ambulanța SMURD la…

- Un accident rutier soldat cu trei victime, dintre care una incarcerata, a avut loc marți seara in jurul orei 21.00 in localitatea Petrești. Din primele informații transmise de reprezentanții ISU Alba, Garda de intervenție Sebeș intervine cu o autospeciala de descarcerare și o ambulanța SMURD la un…

- Carambol pe autostrada Soarelui! Au fost implicate cinci mașini și sunt trei victime! Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe sensul catre litoral al&nb...

- Imagini accident grav in Cicarlau in urma cu cateva minute. Trei autoturisme implicate. Trei persoane ranite in urma impactului.foto In urma cu cateva minute, a avut loc un accident rutier in localitatea Cicarlau. Din primele informatii trei autoturisme au fost implicate in eveniment, iar trei persoane au…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza la iesire din localitatea Slava Rusa, judetul Tulcea. Doua autoturisme inmatriculate in judetul Constanta au fost implicate. Din primele informatii nu au existat victime. ...

- Un accident rutier a avut loc in urma cu cateva momente pe strada Sucevei din cartierul Brotacei. Potrivit ISU Dobrogea in evenimentul rutier ar fi fost implicate doua autoturisme. Imaginile surprinse la fata locului de catre fotoreporterul cotidianului nostru, infatiseaza patru autoturisme avariate.…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza, ca in judetul Arad, circulatia rutiera este blocata pe DN 7 Arad ndash; Deva, pe raza localitatii Lipova.Masura a fost luata din cauza unui accident in care au fost implicate doua autoturisme si un autotren.Se fac cercetari…